Aktualizacja: 22.08.2025 09:00 Publikacja: 22.08.2025 05:00
Meteoryt NWA 16788 waży 24,5 kilograma.
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Meteoryty od lat są poszukiwane przez kolekcjonerów z całego świata, gotowych zapłacić duże pieniądze za fragment kosmicznej skały. Handel tego typu obiektami kwitnie, ale rzadko zdarza się, by do sprzedaży trafił meteoryt tak niezwykły jak ten, który dwa lata temu znaleziono na pustyni w Nigrze. Wokół sprzedaży tej skały, ważącej 24,5 kilograma, narosły kontrowersje. Ich kulminacją jest reakcja władz Nigru, państwa, w którym odnaleziono rekordowo duży meteoryt – i który zniknął z tego kraju w niejasnych okolicznościach.
Handel meteorytami wszedł w fazę, w której unikatowe kamienie pozaziemskiego pochodzenia osiągają na aukcjach ceny porównywalne do dzieł znanych artystów. Świadczy o tym lipcowa aukcja meteorytu z Marsa w nowojorskim domu Sotheby’s. Ważący 24,5 kilograma fragment skały wylicytowano za rekordową kwotę 5,3 miliona dolarów.
NWA 16788 – bo tak nazwano kamień z Marsa – jest o 70 procent większy od największych meteorytów pochodzących z Marsa, jakie znaleziono na Ziemi. To 6,5 procenta całej masy marsjańskich skał odnalezionych jak dotąd na świecie.
Czytaj więcej
Spadkobiercy twórców potęgi francuskiej marki Hermès należą do grona najbogatszych osób w Europie...
Nie wiadomo, kto kupił meteoryt, ani kto był jego sprzedawcą. Cała historia NWA 16788 jest zresztą dość tajemnicza. Meteoryt znaleziono 16 listopada 2023 roku na Saharze w regionie Agadez w Nigrze. Tożsamość znalazcy pozostaje tajemnicą, wiadomo jednak, że lokalni mieszkańcy sprzedali kamień profesjonalnemu handlarzowi, po czym NWA 16788 trafił do prywatnego kolekcjonera we włoskim Arezzo.
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Jak twierdzą włoscy badacze, fragment marsjańskiej skały przejął profesjonalny „poszukiwacz meteorytów”, którego tożsamości nie udało się potwierdzić. Rejon Sahary stał się jednym z ulubionych miejsc działalności osób trudniących się poszukiwaniem tego typu obiektów – w tej części świata można spotkać ich coraz częściej, przemierzają pustynię w poszukiwaniu meteorytów, które mogą okazać się łakomym kąskiem dla ekscentrycznych kolekcjonerów.
Meteoryt NWA 16788 przez pewien czas badali włoscy naukowcy z Uniwersytetu Florenckiego. Na pewien czas kamień wystawiono na widok publiczny, można go było oglądać między innymi w gmachu Włoskiej Agencji Kosmicznej w Rzymie.
Potem obiekt trafił do Nowego Jorku, gdzie sprzedano go na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's wraz z ponad stoma przedmiotami, takimi jak szkielet ceratozaura czy czaszka pachycefalozaura, których ceny wyniosły odpowiednio 26 oraz 1,4 miliona dolarów. Przed przewiezieniem NWA 16788 do Stanów Uniwersytet Florencki zatrzymał dla siebie dwa jego fragmenty.
Dom aukcyjny Sotheby's zapewnia, że zarówno cała wędrówka NWA 16788 z Sahary do Nowego Jorku, jak i jego sprzedaż odbyły się zgodnie z prawem. Władze Nigru wszczęły natomiast śledztwo w tej sprawie. „Władze wyraziły wątpliwości dotyczące legalności eksportu meteorytu, wskazując na możliwy nielegalny handel na skalę międzynarodową. Uruchomiono oficjalne dochodzenie w tej sprawie z udziałem ministerstw górnictwa, bezpieczeństwa, edukacji i sprawiedliwości, by ustalić okoliczności odnalezienia meteorytu oraz jego sprzedaży” – brzmi oficjalne stanowisko władz Nigru.
Dom aukcyjny Sotheby's odpiera sugestie władz Nigru, przekonując, że zachowano wszystkie niezbędne procedury w tej sprawie. „Podobnie jak w przypadku innych naszych aukcji, uzyskano wszystkie niezbędne dokumenty i pozwolenia na każdym etapie podróży meteorytu, zgodnie z praktyką, a także przepisami stosownych krajów” – brzmi stanowisko Sotheby's. Słynny dom aukcyjny powołuje się też na fragment stanowiska władz Nigru, w którym stwierdzają one, że w ustawodawstwie kraju brakuje odpowiednich regulacji dotyczących meteorytów.
Jasną politykę w tej kwestii pozyskiwania i handlu meteorytami ma między innymi Maroko – kraj, który od lat jest jednym z najważniejszych ośrodków działalności łowców meteorytów. W Maroku legalnie działają zarejestrowani zbieracze tych obiektów, którzy mogą je sprzedawać, także za granicę. Najpierw muszą jednak zgłosić odpowiedniej instytucji każde znalezisko.
Sprzedaż meteorytu o takiej randze jak NWA 16788 budzi oburzenie wielu przedstawicieli środowiska naukowego, podobnie jak aukcje szkieletów dinozaurów i innych cennych skamielin, które od paru lat organizuje się coraz więcej. Zdaniem naukowców takie obiekty powinny znajdować się w zasobach instytucji naukowych i muzeów historii naturalnej, a nie w rękach prywatnych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Meteoryty od lat są poszukiwane przez kolekcjonerów z całego świata, gotowych zapłacić duże pieniądze za fragment kosmicznej skały. Handel tego typu obiektami kwitnie, ale rzadko zdarza się, by do sprzedaży trafił meteoryt tak niezwykły jak ten, który dwa lata temu znaleziono na pustyni w Nigrze. Wokół sprzedaży tej skały, ważącej 24,5 kilograma, narosły kontrowersje. Ich kulminacją jest reakcja władz Nigru, państwa, w którym odnaleziono rekordowo duży meteoryt – i który zniknął z tego kraju w niejasnych okolicznościach.
Zainteresowanie najbardziej poszukiwanymi modelami torebek sygnowanych przez znane domy mody nie maleje, ale ta...
Rynek dóbr i usług luksusowych doświadcza znaczących zmian. Marki tracą „aspirujących”, klientów, ale nie najbog...
Nowy raport Instytutu Gallupa pokazuje, że ludziom w wielu krajach na świecie żyje się coraz lepiej. Dlaczego z...
Mark Zuckerberg od lat inwestuje w rozbudowę swojej posiadłości w Dolinie Krzemowej. Projekt, który rozpoczął si...
Firma Remote przygotowała globalny ranking miast oferujących najlepszy balans między pracą a życiem prywatnym. W...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas