Nie wiadomo, kto kupił meteoryt, ani kto był jego sprzedawcą. Cała historia NWA 16788 jest zresztą dość tajemnicza. Meteoryt znaleziono 16 listopada 2023 roku na Saharze w regionie Agadez w Nigrze. Tożsamość znalazcy pozostaje tajemnicą, wiadomo jednak, że lokalni mieszkańcy sprzedali kamień profesjonalnemu handlarzowi, po czym NWA 16788 trafił do prywatnego kolekcjonera we włoskim Arezzo.

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Jak twierdzą włoscy badacze, fragment marsjańskiej skały przejął profesjonalny „poszukiwacz meteorytów”, którego tożsamości nie udało się potwierdzić. Rejon Sahary stał się jednym z ulubionych miejsc działalności osób trudniących się poszukiwaniem tego typu obiektów – w tej części świata można spotkać ich coraz częściej, przemierzają pustynię w poszukiwaniu meteorytów, które mogą okazać się łakomym kąskiem dla ekscentrycznych kolekcjonerów.

Meteoryt NWA 16788 przez pewien czas badali włoscy naukowcy z Uniwersytetu Florenckiego. Na pewien czas kamień wystawiono na widok publiczny, można go było oglądać między innymi w gmachu Włoskiej Agencji Kosmicznej w Rzymie.

Potem obiekt trafił do Nowego Jorku, gdzie sprzedano go na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's wraz z ponad stoma przedmiotami, takimi jak szkielet ceratozaura czy czaszka pachycefalozaura, których ceny wyniosły odpowiednio 26 oraz 1,4 miliona dolarów. Przed przewiezieniem NWA 16788 do Stanów Uniwersytet Florencki zatrzymał dla siebie dwa jego fragmenty.

Kontrowersje wokół meteorytu z Nigru

Dom aukcyjny Sotheby's zapewnia, że zarówno cała wędrówka NWA 16788 z Sahary do Nowego Jorku, jak i jego sprzedaż odbyły się zgodnie z prawem. Władze Nigru wszczęły natomiast śledztwo w tej sprawie. „Władze wyraziły wątpliwości dotyczące legalności eksportu meteorytu, wskazując na możliwy nielegalny handel na skalę międzynarodową. Uruchomiono oficjalne dochodzenie w tej sprawie z udziałem ministerstw górnictwa, bezpieczeństwa, edukacji i sprawiedliwości, by ustalić okoliczności odnalezienia meteorytu oraz jego sprzedaży” – brzmi oficjalne stanowisko władz Nigru.