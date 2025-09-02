Aktualizacja: 02.09.2025 13:25 Publikacja: 02.09.2025 05:00
Według fanych SITA, w 2023 roku ponad 36 milionów sztuk bagażu ginie lub jest opóźnione na lotniskach całego świata.
Foto: Dimitri Karastelev Unsplash
Kupowanie na licytacjach walizek, które zagubiono na lotniskach i po które nikt się nie zgłosił, a także chwalenie się swoimi „łupami” w mediach społecznościowych, to jeden z najnowszych trendów, który robi furorę w internecie. Zjawisko budzi też kontrowersje – niektórzy twierdzą, że jest nieetyczne.
Kiedy pasażer zgubi swój bagaż na lotnisku lub w samolocie, w znakomitej większości przypadków prędzej czy później udaje mu się odzyskać swoją własność. Sprawa jest prosta, jeżeli bagaż posiada oznaczenie, które przyczepił pracownik lotniska w trakcie odprawy.
Nie ma problemu również wtedy, kiedy „metka” z oznaczeniem się odczepi, ale w bagażu znajdują się dokumenty z danymi właściciela. Cała procedura trwa nieco dłużej, ale właścicielom praktycznie zawsze udaje się odzyskać swoją zgubę.
Jeżeli nie ma możliwości namierzenia właściciela bagażu, trafia on do magazynu, gdzie przez kilka miesięcy czeka, aż zgłosi się po niego jego właściciel. Kiedy nie udaje się go odnaleźć przez dłuższy czas, bagaż trafia do firmy specjalizującej się w organizowaniu aukcji, w trakcie której każdy może wylicytować bagaż.
W taki sposób można za bezcen wejść w posiadanie walizki znanej marki, która na rynku pierwotnym może kosztować nawet kilka tysięcy złotych. Jednak tym, co w największym stopniu zachęca ludzi do wzięcia udziału w takiej aukcji, jest potencjalnie cenna zawartość bagażu.
Na aukcję trafia bowiem nie tylko sama walizka, torba czy plecak, ale również wszystko, co się w nich znajduje. Zawartość bagażu pozostaje tajemnicą aż do momentu jego otwarcia przez nowego właściciela. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi: na używane ubrania o niskiej wartości, a może na markową biżuterię, luksusowe kosmetyki – czy nawet najnowszy model iPhone’a?
To właśnie ten element niepewności i obietnicy trafienia na cenny łup sprawia, że ludzie coraz chętniej biorą udział w aukcjach zagubionych bagaży, a potem chwalą się w mediach społecznościowych tym, co udało im się upolować. Trend robi coraz większą furorę na TikToku – filmiki, na których współcześni „łowcy skarbów” pokazują zawartość bagażu, zbierają miliony odsłon.
Warto dodać, że niektórzy nabywcy zagubionych bagaży starają się odnaleźć ich właścicieli z intencją oddania im ich własności. Wielu z nich jednak zatrzymuje dla siebie wszystko, co kupiło. Część zawartości bagażu oddają bliskim, przekazują organizacjom charytatywnym, a najczęściej – sprzedają.
Zdaniem obserwatorów nowego trendu za jego popularnością w mediach społecznościowych stoi coś bardzo pierwotnego. Chodzi o zwykłą ludzką ciekawość, pragnienie odkrycia czegoś wyjątkowego i wartościowego, co za chwilę będzie nasze i niczyje inne.
Dokładnie taka sama emocja towarzyszy dzieciom w trakcie otwierania jajka z niespodzianką czy prezentu pod choinką. W tym wypadku ową niespodzianką może być cenny przedmiot lub kilka przedmiotów, które uczynią nowego właściciela bogatym.
Cały trend budzi moralne wątpliwości sporej grupy komentatorów. Twierdzą oni, że kupujący bagaże, którzy chwalą się swoimi nowymi nabytkami w mediach społecznościowych, przekraczają cienką granicę. Naruszają bowiem prywatność byłych właścicieli tych przedmiotów – zwłaszcza że te osoby wciąż mogą mieć nadzieję na odzyskanie swojej własności.
