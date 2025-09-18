Reklama

Rezydencja królów Polski odzyskuje blask. Koniec 40-letniego remontu

Gruntowny remont zamku w Dreźnie wszedł w końcową fazę. Zabytek, który został zniszczony w trakcie II wojny światowej, podobnie jak większość miasta, będzie gotowy w 2027 roku.

Publikacja: 18.09.2025 05:00

W 1701 r. zamek częściowo spłonął. O odbudowie zdecydował August II Mocny, wówczas król Polski.

Foto: Kolossos, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Odbudowa zniszczonego w trakcie II wojny światowej Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie, w którym niegdyś mieszkali władcy Saksonii, w tym dwóch królów Polski, weszła w swoją finalną fazę – informują lokalne media. Za dwa lata będzie można oglądać efekty remontu, która ma przywrócić budowli dawny blask.

Drezno: odbudowa zamku Augusta II Mocnego

Budowa rezydencji książąt, a potem królów Saksonii w Dreźnie, rozpoczęła się w pierwszej połowie XVI wieku. Przez kolejne stulecia zamek wielokrotnie przebudowywano, co uczyniło go niezwykle efektowną fuzją stylu renesansowego i baroku. Do udekorowania zamku spektakularną barokową ornamentyką i freskami w największym stopniu przyczynił się August II Mocny – elektor Saksonii i król Polski.

Pod koniec II wojny światowej zamek doznał dotkliwych zniszczeń wskutek intensywnego bombardowania Drezna przez alianckie lotnictwo w lutym 1945 roku. Odbudowę zabytku rozpoczęto dopiero w 1985 roku. Prace trwają więc już 40 lat i będą ciągnąć się jeszcze przez kolejne dwa lata.   

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwany koniec remontu i już niebawem będzie można ujrzeć drezdeński zamek w pełnej krasie. Na rekonstrukcję jednego z najważniejszych niemieckich zabytków rządy Saksonii i Niemiec przeznaczyły łącznie ponad 400 milionów euro.

Na zamku w Dreźnie działa muzeum, w którym można oglądać jedne z najcenniejszych artefaktów z zasobów niemieckich Państwowych Zbiorów Sztuki. Najważniejsze z nich to między innymi biżuteria i inne precjoza znajdujące się w słynnym Zielonym Sklepieniu (Grünes Gewölbe), rysunki, druki i fotografie w Gabinecie Miedziorytów (Kupferstich-Kabinett) czy ceremonialne militaria i insygnia władzy w Zbrojowni (Rüstkammer).

Budowa rezydencji książęcej w Dreźnie rozpoczęła się w XVI wieku.

Foto: X-Weinzar, CC BY-SA 2.5, Wikimedia Commons

Już we wrześniu w zamkowych galeriach będzie można oglądać nową, przeprojektowaną wystawę. W listopadzie otworzy się odrestaurowana XVI-wieczna kaplica, w której mają odbywać się między innymi koncerty.

W pierwszej połowie 2026 roku z kolei zwiedzający będą mogli wejść między innymi do wyremontowanej sali balowej. Wreszcie w 2027 roku dobiegnie końca renowacja reprezentacyjnego Wielkiego Dziedzińca, a także Hali Gotyckiej – najstarszej części zamku.

Zamek w Dreźnie – perła saskiej architektury

Wettynowie, książęta sascy, rozpoczęli budowę swojej siedziby w Dreźnie w latach 40. XVI wieku. Początkowo była to warownia, którą w kolejnych wiekach przekształcono na reprezentacyjną rezydencję.

Zamek wielokrotnie przechodził metamorfozy. Jego obecny wygląd to świadectwo licznych przemian kulturowych, które miały miejsce w Saksonii. Przykładem jest była luterańska kaplica, która przestała być użytkowana pod koniec XVII wieku, kiedy Wettynowie przeszli na katolicyzm. Z czasem wnętrza kaplicy zaczęły służyć między innymi jako magazyn, a nawet biura.

Bombardowanie z lutego 1945 roku było najbardziej dotkliwym, ale nie jedynym momentem w historii, w którym zamek w Dreźnie doznał zniszczeń. Na początku XVIII wieku na zamku wybuchł pożar, w którym ucierpiały między innymi freski ozdabiające Wielki Dziedziniec. Ich restaurację rozpoczęto dopiero w latach 80. ubiegłego wieku.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Historia Styl Życia Architektura

