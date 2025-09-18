Odbudowa zniszczonego w trakcie II wojny światowej Zamku Rezydencyjnego w Dreźnie, w którym niegdyś mieszkali władcy Saksonii, w tym dwóch królów Polski, weszła w swoją finalną fazę – informują lokalne media. Za dwa lata będzie można oglądać efekty remontu, która ma przywrócić budowli dawny blask.

Drezno: odbudowa zamku Augusta II Mocnego

Budowa rezydencji książąt, a potem królów Saksonii w Dreźnie, rozpoczęła się w pierwszej połowie XVI wieku. Przez kolejne stulecia zamek wielokrotnie przebudowywano, co uczyniło go niezwykle efektowną fuzją stylu renesansowego i baroku. Do udekorowania zamku spektakularną barokową ornamentyką i freskami w największym stopniu przyczynił się August II Mocny – elektor Saksonii i król Polski.

Pod koniec II wojny światowej zamek doznał dotkliwych zniszczeń wskutek intensywnego bombardowania Drezna przez alianckie lotnictwo w lutym 1945 roku. Odbudowę zabytku rozpoczęto dopiero w 1985 roku. Prace trwają więc już 40 lat i będą ciągnąć się jeszcze przez kolejne dwa lata.

Wielkimi krokami zbliża się długo wyczekiwany koniec remontu i już niebawem będzie można ujrzeć drezdeński zamek w pełnej krasie. Na rekonstrukcję jednego z najważniejszych niemieckich zabytków rządy Saksonii i Niemiec przeznaczyły łącznie ponad 400 milionów euro.