Optymiści, których zjada stres. Nowy raport ujawnia nastroje wśród Polaków

W porównaniu z innymi państwami Europy, Polacy są ponadprzeciętnymi optymistami – tak wynika z najnowszej edycji badania Consumer Pulse przygotowanego przez firmę Bain & Company. Dla kontrastu, jesteśmy jednocześnie jedną z najbardziej zestresowanych europejskich nacji.

Publikacja: 16.09.2025 13:13

Poziom optymizmu wśród Polaków urósł i przekracza europejską średnią.

Foto: Ammy Singh Unsplash

Izabela Popko

11. edycja europejskiego badania Consumer Pulse firmy Bain & Company wynika, że Polacy to jeden z najbardziej optymistycznych narodów Europy. Pod tym względem jesteśmy „zieloną wyspą” na mapie Europy.

Polacy: czołowi optymiści Europy. Raport Bain & Company

Spośród narodów Europy Polacy wyróżniają się zarówno wyjątkowo wysokim poziomem optymizmu, jak i stresu. Taki paradoks ujawniają wyniki najnowszego dorocznego badania Consumer Pulse, którego autorami są eksperci z firmy Bain & Company. Badanie przeprowadzono na próbie blisko dziewięciu tysięcy dorosłych mieszkańców Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

W dziesięciopunktowej skali poziom optymizmu wśród Polaków wzrósł w ciągu ostatniego roku o niewielkie, ale zauważalne 0,02 punktu do wartości 6,13 punktu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 5,97 punktu.

Społeczeństwo
Społeczeństwo
Przed pokoleniem Z zamykają się ścieżki kariery. Młodzi, ambitni i rozczarowani

Bardzo wysoki poziom optymizmu zadeklarowało aż 15 procent Polaków. Na przeciwległym, „pesymistycznym” krańcu skali uplasowało się jedynie 12 procent badanych. – Wzrost poziomu optymizmu w Polsce, choć niewielki, może być dobrym sygnałem – komentuje Patryk Rudnicki, partner zarządzający w warszawskim biurze Bain & Company. – To może świadczyć o stabilizującym się poczuciu bezpieczeństwa – dodaje.

Według autorów raportu, największymi optymistami w Europie są Hiszpanie, wśród których odnotowano poziom optymizmu na poziomie 6,18 punktu – czyli tylko nieco więcej niż w Polsce. Co ciekawe, Hiszpania jest obok Polski jednym z dwóch krajów, które zaliczyły wzrost tego wskaźnika.

Największy spadek nastrojów społecznych zanotowano w Niemczech. Tam wskaźnik optymizmu wyniósł 5,91 punktu.

Co stresuje Polaków? Trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze

Badacze z Bain & Company obliczyli też poziom stresu w analizowanych krajach. Polska, z wynikiem 3,44 punktu w pięciostopniowej skali, znalazła się pod tym względem w ścisłej europejskiej czołówce. Dla porównania, średnia dla wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu, wyniosła 3,43 punktu.

Aż 35 proc. respondentów z Polski przyznało, że zmaga się na co dzień ze stresem, z czego 12 proc. wskazało na stres ekstremalny, zaś 23 proc. – na bardzo wysoki. Wynik ten przekłada się na tak zwany poziom stresu netto, który dla Polski wyniósł +8 proc. Wskaźnik ten stanowi różnicę między odsetkiem osób, które zadeklarowały wysoki poziom stresu a tymi, które doświadczają małego stresu.

Poziom stresu netto Polaków znacznie przewyższa średnią europejską, która wynosi +3 proc. Bardziej niż Polacy stresują się jedynie Włosi, których wynik wyniósł aż +9 procent. Co ciekawe, w Niemczech wartość ta jest ujemna i wynosi -3 procent, zaś w Hiszpanii – zero.

Co spędza Polakom sen z powiek? Aż 45 procent badanych – najwięcej w Europie – wskazało na finanse. Wśród przyczyn tego zjawiska eksperci wymieniają rosnące koszty życia, inflację i niepewność ekonomiczną. Sytuacja finansowa to najważniejszy czynnik stresu również w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Włoszech.

Kolejnymi źródłami stresu są dla Polaków własne zdrowie oraz zdrowie i dobrostan bliskich. Wskazało na nie odpowiednio 39 i 32 procent badanych.

Tymczasem czym innym stresują się na przykład Niemcy. Największa grupa badanych z tego kraju – 42 procent – wymieniła politykę i konflikty międzynarodowe, a dopiero w drugiej kolejności – kwestie finansowe.

– Wyniki badania jasno pokazują, że kwestie finansowe są dzisiaj kluczowym źródłem stresu w wielu krajach Europy, a Polska wyróżnia się tu szczególnie. To efekt złożonych czynników, takich jak utrzymujący się wzrost kosztów życia oraz niepewność związana z sytuacją gospodarczą i polityczną – komentuje Patryk Rudnicki z Bain & Company.

