11. edycja europejskiego badania Consumer Pulse firmy Bain & Company wynika, że Polacy to jeden z najbardziej optymistycznych narodów Europy. Pod tym względem jesteśmy „zieloną wyspą” na mapie Europy.

Reklama Reklama

Polacy: czołowi optymiści Europy. Raport Bain & Company

Spośród narodów Europy Polacy wyróżniają się zarówno wyjątkowo wysokim poziomem optymizmu, jak i stresu. Taki paradoks ujawniają wyniki najnowszego dorocznego badania Consumer Pulse, którego autorami są eksperci z firmy Bain & Company. Badanie przeprowadzono na próbie blisko dziewięciu tysięcy dorosłych mieszkańców Polski, Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

W dziesięciopunktowej skali poziom optymizmu wśród Polaków wzrósł w ciągu ostatniego roku o niewielkie, ale zauważalne 0,02 punktu do wartości 6,13 punktu. To więcej niż średnia europejska, która wynosi 5,97 punktu.

Bardzo wysoki poziom optymizmu zadeklarowało aż 15 procent Polaków. Na przeciwległym, „pesymistycznym” krańcu skali uplasowało się jedynie 12 procent badanych. – Wzrost poziomu optymizmu w Polsce, choć niewielki, może być dobrym sygnałem – komentuje Patryk Rudnicki, partner zarządzający w warszawskim biurze Bain & Company. – To może świadczyć o stabilizującym się poczuciu bezpieczeństwa – dodaje.