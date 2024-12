Zamożni klienci marek luksusowych „głosują nogami”. Nowy kłopot gigantów branży

Analitycy sprawdzili, które vintage’owe wyroby luksusowych marek cieszą się wśród klientów największym zainteresowaniem. Szczególnie popularne są trencze sprzed wielu sezonów — kategoria ta zaliczyła na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrost na poziomie prawie 430 procent.

Furorę robią także vintage’owe akcesoria, zwłaszcza biżuteria ze srebra. Na przestrzeni ostatniego roku jej popularność wzrosła o 243 procent.

Szczególnie poszukiwane stały się także wyroby ze skóry — w przypadku tej kategorii wzrost zainteresowania wyniósł ponad 190 procent. Autorzy raportu wskazują też na wzrost popularności elementów formalnego ubioru, którymi interesuje się prawie 70 procent więcej klientów niż przed rokiem.

Dlaczego luksus z drugiej ręki zyskuje na popularności?

Dlaczego klienci chętniej stawiają na luksusowy vintage, a nie nowe markowe wyroby? Autorzy raportu widzą w tym kilka przyczyn. Na przykład moda na vintage’owe trencze – zwłaszcza takich marek o długiej historii jak Burberry – wynika z chęci posiadania wyrobu, którego trwałość jest obliczona na wiele lat.

Podobnie jest przypadku konfekcji skórzanej i akcesoriów. Szczególnie duży wpływ na decyzje konsumentów według autorów raportu mają ponadto celebrytki. Rosie Huntington-Whiteley, Gigi Hadid i inne popularne ikony mody bardzo często sięgają po modele sprzed lat, co — jak zauważają eksperci — ostatnio udowodniły chociażby w trakcie ostatniego tygodnia mody w Paryżu.

Jeżeli chodzi o elementy formalnego ubioru, to autorzy raportu zwracają uwagę na to, że szczególnym zainteresowaniem cieszą się modele oversize’owe. Zdaniem analityków ich popularność wynika z tego, że w odczuciu klientów oferują one bardziej „autentyczny” efekt — w porównaniu z nowymi modelami, które czasem niezbyt udatne nawiązują do oversize’owych marynarek, bluzek czy spodni z lat 80. i 90.