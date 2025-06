Wracając na chwilę do tematu roboczych spotkań, połowa z nich odbywa się między 9 a 11 rano oraz między 13 a 15 po południu. To momenty w ciągu dnia, kiedy – statystycznie rzecz ujmując – ludzie są najbardziej produktywni.

Jak jednak zauważają eksperci, marnotrawimy ten czas. Ich zdaniem warto by było w tym czasie poświęcić energię na skupienie się na „właściwej” pracy.

„Niedziela to kolejny poniedziałek”, kiedy znów (a może nadal) jesteśmy w pracy – to kolejny wniosek, do którego doszli autorzy badania. Dla wielu osób jest to bowiem czas, w którym w końcu mogą skoncentrować się na pracy, bez zakłóceń ze strony współpracowników. Liczby mówią same za siebie: prawie co piąty pracownik sprawdza służbową skrzynkę mailową w sobotnie i niedzielne poranki, zaś pięć procent – jeszcze raz w niedzielę wieczorem.