Na czym polega zjawisko „Untact”? Sprowadza się on do takiego stylu życia, w którym dobrowolnie i w sposób niewymuszony żadnymi odgórnymi regulacjami ludzie wybierają brak bezpośredniego kontaktu z człowiekiem w przypadku czynności, które równie dobrze mogłyby odbywać się przy udziale drugiej osoby – lub grupy ludzi.

Zdaniem autorów raportu choć nie obowiązują dzisiaj ograniczenia znane z czasów pandemii wymuszające ograniczenie kontaktów między ludźmi, to decydujemy się na to z własnej woli – bo tak jest wygodniej lub, bo po prostu chcemy unikać kontaktu z innymi.

Razem czy osobno? Dla wielu ludzi odpowiedź jest oczywista

Zdaniem analityków z Horizon Media rozwój trendu „Untact” wynika też z rosnącej chęci „przekucia codziennych sytuacji w wirtualne doświadczenia”. Można by do tego dodać fakt, że w czasie pandemii wiele osób zaczęło bardziej cenić swój czas, więc możliwość załatwienia spraw zdalnie zyskała na atrakcyjności.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na zyskujące stopniowo popularność taksówki autonomiczne. To wciąż pewne novum, jednak eksperci zauważają, że choć takie pojazdy jak Waymo One są obecne w niewielkiej liczbie metropolii w USA, to cieszą się tam dużą popularnością, co każe sądzić, że podobne rozwiązanie pojawi się też w innych krajach.

Wydaje się, że oprócz powyższych zjawisk w spektrum trendu „Untact” znajdują się też coraz popularniejsze podróżowanie samemu i samotne wizyty do restauracji („solo dining”). O obu tych zjawiskach pisaliśmy w ostatnim czasie.

Można powiedzieć, że sprowadzają się one do chęci przeżycia danego doświadczenia w pełni, bez udziału innych osób, które mogłyby je zaburzyć. Możliwe więc, że pandemia pomogła wielu ludziom poznać i realizować własne potrzeby, być może też nauczyła ich spędzać czas samym ze sobą.