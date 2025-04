Inspektorzy już w maju tego roku mają zacząć odwiedzać ponad 200 restauracji w miastach w całej Polsce. Premiera polskiej edycji żółtego przewodnika odbędzie się w styczniu 2026 roku.

Czym się różni przewodnik Gault & Millau od przewodnika Michelin?

Przewodnik Gault & Millau powstał w 1969 roku. Jego twórcami byli dwaj francuscy krytycy i dziennikarze kulinarni, Henri Gault i Christian Millau.

Francja przeżywała wówczas rozkwit nouvelle cuisine, czyli nowej fali kuchni francuskiej, której entuzjastami byli Gault i Millau. Ruch ten, kładący nacisk na innowacyjność i finezję potraw, a także na kreatywność i eksperymentatorskie zacięcie kucharzy, wyznaczył kierunek rozwoju europejskiej i światowej gastronomii.

System ocen w przewodniku Gault & Millau opiera się na punktacji od 1 do 20, gdzie 1 punkt to nota najniższa, a 20 punktów – najwyższa. Na podstawie punktacji restauracja może otrzymać od jednej do pięciu toques, czyli charakterystycznych kucharskich czapek.

Nota 11 punktów daje szansę na jedną czapkę, z kolei najwyższe odznaczenie, czyli pięć czapek, wymaga aż 19 punktów na 20 możliwych. Niektórzy porównują to odznaczenie do gwiazdek, które przyznają restauracjom twórcy przewodnika Michelin. Gault & Millau uchodzi jednak za przewodnik bardziej otwarty na różnego rodzaju koncepty gastronomiczne – w porównaniu do swojego największego konkurenta.

Licencję na wydawanie przewodnika Gault & Millau w naszym kraju posiada działająca w branży gastronomicznej agencja Smarten PR. Dyrektorem generalnym Gault & Millau Polska został Jacek Krawczyk, szef i właściciel agencji.