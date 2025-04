Finał wiosennej odsłony RestaurantWeeka. Ta edycja festiwalu jest szczególna

Dzięki tej formule RestaurantWeek to okazja do spróbowania kuchni, która na co dzień może wydawać się niedostępna. To także doskonały powód, by odwiedzić najbardziej oblegane restauracje, popularne wśród polskich „foodies”.

10 lat RestaurantWeeka w Polsce

RestaurantWeek to największy i najpopularniejszy festiwal towarzysko-kulinarny w Polsce, a zarazem, jak przekonują jego twórcy, Maciej Żakowski i Paweł Światczyński, jedno z największych wydarzeń restauracyjnych na świecie. Od 10 lat łączy ono pasjonatów jedzenia, zachęcając do wspólnego odkrywania smaków i wspierania kultury restauracyjnej w naszym kraju. Festiwal zyskał renomę dzięki unikatowej formule – oferuje gościom trzy dania, stałą cenę i możliwość wyboru spośród setek lokali w całej Polsce. Twórcy RestaurantWeeka, którzy o sobie mówią „entuzjaści kulinarnych przygód”, od dekady promują ideę „dzielenia się stołem” jako sposobu na budowanie relacji i odkrywanie nowych doświadczeń.

– Do restauracji nie chodzimy już wyłącznie po klasyczne, dobrze znane smaki, lecz coraz częściej kieruje nami chęć eksplorowania kulinarnego świata – zauważa Paweł Światczyński. – Dziś wyjście do restauracji nie jest już jedynie elementem świętowania wyjątkowych okazji. Stało się naturalnym sposobem spędzania czasu i formą codziennej przyjemności. To zmiana, która pokazuje, że gastronomia przestała być postrzegana jako luksus, a zaczęła pełnić funkcję integralnej części stylu życia – dodaje Maciej Żakowski.

Z roku na rok RestaurantWeek przyciąga coraz więcej gości – dotychczas we wszystkich edycjach wzięło udział ponad 2 miliony uczestników, którzy wspólnie stworzyli niemal milion spotkań w tysiącach restauracji w kraju. Tegoroczna edycja jest szczególna – to jubileusz 10-lecia festiwalu.