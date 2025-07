Prezes Skims zapowiedział też, że wystrój nowych butików marki będzie powielać aranżację flagowego sklepu przy nowojorskiej Piątej Alei. Wnętrza projektu Rafaela de Cárdeny są pełne opływowych form, a manekiny ubrane w wyroby Skims reprezentują wszystkie możliwe sylwetki i odcienie skóry.

Grede nie ukrywa, że inspiracji dla nowej odsłony butików Skims dostarczają sklepy marki Apple. „Próbujemy zbudować odzieżowe wersje sklepów Apple. Największą barierą dla klientów jesteśmy my sami, niedostępni w sklepach stacjonarnych, do których oni przychodzą” – podsumowuje prezes Skims.

Skims, założona w 2019 r. przez Kim Kardashian oraz Emmę i Jensa Grede, to marka bielizny i ubrań. Jej wartość wycenia się dzisiaj na ok. 4 mld dol. W 2024 roku Skims zanotowała sprzedaż na poziomie ok. 1 mld dol. Skims jest bardzo atrakcyjnym partnerem dla innych marek – niebawem światło dzienne powinna ujrzeć współpraca marki Kim Kardashian z koncernem Nike. Sukcesowi marki Skims Kim Kardashian zawdzięcza w dużym stopniu swój majątek, wyceniany na ok. 1,7 miliarda dolarów.