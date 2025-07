Foto: Marta Ejsmont

O sukces nie będzie łatwo – w swojej kategorii warszawski MSN rywalizuje ze 107 obiektami z całego świata. Wśród nich są budynki słynnych pracowni architektonicznych – to między innymi Istanbul Museum of Modern Art, dzieło pracowni Renzo Piano Building Workshop, Qatar National Library od OMA Rema Koolhaasa, Chengdu Sci Fi Museum w Chinach, projekt Zaha Hadid Architects, House of Wisdom w Szardży (ZEA) projektu biura Foster + Partners, Depot Boijmans Van Beuningen w Rotterdamie autorstwa MVRDV, a także polski Dom Turka, projekt pracowni Tremend Sp. z o.o., która w ubiegłym roku zdobyła nagrodę w kategorii Transport za projekt dworca metropolitalnego w Lublinie.

Rozstrzygnięcia dotyczące tegorocznej edycji WAF poznamy w połowie listopada, podczas finału konkursu, który w tym roku będzie miał miejsce w Miami w USA.

MSN: Warszawskie muzeum wyróżnione na świecie

Pierwsze prace nad stworzeniem budynku MSN-u na warszawskim Placu Defilad ruszyły w 2019 roku. W 2023 roku gotowa była elewacja budynku z betonu architektonicznego, rok później budynek oddano do użytku.

Obiekt ma blisko 20 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni całkowitej na czterech kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych. Przestrzenie ekspozycyjne zajęły 4500 m2.