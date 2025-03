Znany francuski lokal zaliczył degradację w świecie gastronomii, co może stanowić bolesny cios dla reputacji szefa kuchni. Trzy gwiazdki Michelin restauracja „Georges Blanc” posiadała przez 44 lata. Teraz ma już tylko dwie.

Restauracja „Georges Blanc” traci gwiazdkę Michelin

Działająca we francuskiej miejscowości Vonnas nieopodal Lyonu restauracja „Georges Blanc” ma trzy gwiazdki Michelin od 1981 roku. Trzecią gwiazdkę zdobył wtedy dla restauracji szef kuchni Georges Blanc, który stoi na czele lokalu do dziś.

88-letni Georges Blanc to weteran europejskiej gastronomii, a także jeden z najbardziej znanych i cenionych szefów kuchni, zarówno we Francji, jak i na świecie. Za swoje zasługi w 1988 roku odznaczono go Orderem Legii Honorowej, obecnie nosi tytuł komandora. Francuz zbudował też imponujące imperium gastronomiczne – stoi na czele blisko dziesięciu restauracji.

We francuskich mediach pojawiła się właśnie wiadomość, że po 44 latach restauracja Blanca straciła właśnie jedną gwiazdkę Michelin i w najnowszej edycji czerwonego przewodnika będzie figurowała już tylko z dwiema. „Geroges Blanc” to jedyna francuska restauracja, którą inspektorzy prestiżowego przewodnika zdegradowali z trzech do dwóch gwiazdek.