Trzy z nowych wyróżnień Bib Gourmand trafiły do restauracji z Wrocławia. To BABA, IDA kuchnia i wino, a także restauracja Tarasowa.

W Krakowie wyróżnienie Bib Gourmand trafiło do restauracji Noah, w Zakopanem wyróżniono lokal o nazwie Stary Niedźwiedź. Poznań może pochwalić się czwartym wyróżnieniem Bib Gourmand – tym razem dla restauracji Posto. W Warszawie również pojawiło się nowe wyróżnienie Bib Gourmand dla restauracji Wyraj.

Czternaście polskich restauracji, które otrzymały wyróżnienie Bib Gourmand w poprzedniej edycji przewodnika, utrzymało swoje odznaczenia. Są to: Hewelke i Treinta y Tres w Gdańsku; Folga i MOLÁM w Krakowie; Fromażeria, SPOT. i TU.REStAURANT w Poznaniu; 1911 Restaurant i Vinissimo w Sopocie; oraz warszawskie Ceviche Bar, Kieliszki na Próżnej, Koneser Grill, kontakt i Le Braci.

Oprócz tego w przewodniku znalazło się 80 polecanych przez inspektorów przewodnika restauracji – wśród nich są lokale z Wrocławia, Krakowa, Warszawy czy Poznania, ale też z Sopotu, Gdyni, Skórzewa czy Ciekocinka.

Przyznano też nagrody specjalne. Wyróżnienie za otwarcie roku trafiło do właścicieli restauracji Sztuczka w Gdańsku, nagrodę dla młodego szefa kuchni otrzymała Adriana Wójcikowska z Vamos! w Krakowie, nagrodę za obsługę przyznano Beacie Śniechowskiej z Baba & Młoda Polska we Wrocławiu, a wyróżnienie dla sommeliera powędrowało do Jana Winiarskiego i Aleksandry Harabasz z Dyletantów w Warszawie.

Specjalną, zieloną gwiazdkę Michelin, utrzymała gdańska restauracja Elixir. To wyróżnienie otrzymują lokale, które oferują doznania kulinarne na najwyższym poziomie, a jednocześnie wdrażają rozwiązania pozwalające ograniczać niekorzystny wpływ gastronomii na środowisko naturalne.