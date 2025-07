Ana Roš: Wzorowa studentka wkracza do kuchni

O tym, że dolina Soczy stanie się jej domem, zdecydował przypadek. Ana Roš w dzieciństwie była zapaloną narciarką. Startowała w drużynie jugosłowiańskich juniorów, ale ostatecznie zrezygnowała z kariery zawodniczki. Jej rodzice (ojciec – lekarz, matka – dziennikarka) chcieli, żeby ich córka została dyplomatką. Miały jej w tym pomóc studia we Włoszech. Była wzorową studentką, do tego płynnie mówiącą pięcioma językami – poza słoweńskim także włoskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Rodzice oczekiwali, że zrobi karierę w Brukseli. Wydarzenia potoczyły się jednak inaczej.

We Włoszech Ana poznała Valtera Kramara. Jego rodzice prowadzili w Słowenii gospodę serwującą lokalne potrawy między innymi turystom z Włoch, którzy chętnie ściągali do doliny Soczy kuszeni niskimi cenami i pięknem dziewiczej przyrody. W 2002 roku rodzice Valtera postanowili przejść na emeryturę, restaurację przejął ich syn. Dla Any to był moment przełomowy. Musiała zdecydować: kariera w dyplomacji czy podążenie za głosem serca – i za narzeczonym? Wybrała to drugie. Ojciec przez kilka miesięcy się do niej nie odzywał, matka dawała wyraz rozczarowaniu jeszcze dłużej. Prowadzenie prowincjonalnej restauracji wydawało się życiową porażką dla kogoś, kto miał podbić Brukselę.

Kulinarny samouk z końca świata

Ana trafiła do Kobarid w 2000 roku. Valter zajął się w Hiša Franko doborem win, ona – obsługą gości. Za potrawy odpowiadał dotychczasowy szef kuchni. Szybko jednak Ana doszła do przekonania, że karta dań w restauracji powinna się zmienić. Zespół kucharzy był innego zdania. Efekt? W 2002 roku restauracja została bez pracowników i trzeba było zająć się kuchnią. Ana wszystkiego uczyła się od zera, pomagała teściowa i znajomi z doświadczeniem w gastronomii. Następnych kilka lat było walką o przetrwanie restauracji, a Ana praktycznie nie wychodziła z kuchni, choć miała na głowie także wychowanie małych dzieci.

– Zaczęłam gotować z potrzeby – wspomina. Dzisiaj gotuję, bo to kocham. W domu nie pozwalam nikomu, by mnie wyręczał w kuchni. Na co dzień gotuję z głowy na podstawie tego, co mam w ogrodzie, co jest w lodówce albo co udało mi się danego dnia kupić na targu.

Kilka lat wystarczyło, by o Hiša Franko stało się głośno. – Gotować zaczęłam w 2002 roku, a cztery lata później znalazłam się na międzynarodowej konferencji obok Massima Bottury czy Maura Colagreca – wspomina, przywołując nazwiska gigantów światowej gastronomii. – Przyciągałam uwagę, bo byłam samoukiem, ale to zainteresowanie potęgowało też stres i napięcie – dodaje. Popularność restauracji rosła, coraz więcej prestiżowych magazynów wspominało o ciekawym lokalu w słoweńskich Alpach – i o jego nietuzinkowej szefowej. W 2010 roku Ana była już dobrze znana w Europie. Budziła poruszenie ze względu na to, jak nieszablonowa była jej kuchnia. Fala zachwytu nad fine diningiem wzbierała na świecie i Ana stała się jej ważną częścią.