Sukces znanej polskiej restauracji. Debiutuje na prestiżowej liście

Uhonorowana dwiema gwiazdkami Michelin „Bottiglieria 1881” ma na koncie kolejny sukces. Krakowska restauracja znalazła się na cenionej w branży gastronomicznej liście „50 Best Discovery”. W najnowszej edycji zestawienia znajduje się już łącznie osiem barów i restauracji z całej Polski.

„Bottiglieria 1881” na liście „50 Best Discovery”

Listę „50 Best Discovery” co roku aktualizuje organizacja, która odpowiada również za przygotowanie zestawienia „The World’s 50 Best Restaurants”. Zestawienie to uchodzi w branży gastronomicznej za najbardziej prestiżowy ranking restauracji z całego świata.

Tym, co odróżnia listę „50 Best Discovery” od innych rankingów kulinarnych, jest proces jego tworzenia. Selekcji barów i restauracji zawsze dokonuje grono cenionych i doświadczonych branżowych ekspertów – tych samych, którzy opracowują prestiżowy ranking „The World’s 50 Best Restaurants”.

W tym roku listę najciekawszych gastronomicznych odkryć przygotowała grupa trzech tysięcy specjalistów. W gronie tym znaleźli się między innymi krytycy kulinarni (w tym także eksperci wyłaniający skład listy „The World’s 50 Best Restaurants”), a także profesjonalni podróżnicy.