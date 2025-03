Vinted otwiera swój pierwszy sklep. Litewski potentat stawia na luksus

Sklep będzie składał się z tematycznych pokojów, które będą reprezentowały różne style, na przykład modny od pewnego czasu „cottagecore”, a także zyskujące coraz większą popularność art déco czy nowoczesny eklektyzm. Kolekcje z oferty Vinted w poszczególnych pokojach skompletują takie znane influencerki i dziennikarki modowe, takie jak Susie Lau, Victoria Magrath, Simran Randhawa, Giulia Valentina czy Keiona Revlon.

Wszystkie rzeczy, które pojawią się w tych tematycznych pokojach, będą pochodzić z archiwów platformy Vinted lub prywatnych szaf powyższych influencerek. W pop-upie pojawią się ubrania i dodatki zarówno mniej, jak i bardziej znanych marek luksusowych. Wśród tych najsłynniejszych znajdą się między innymi The Row, Prada, Gucci, Maison Margiela i Jacquemus.

Vinted otwiera swój pop-up

Udział w jednodniowym wydarzeniu będą mogli wziąć jedynie wyselekcjonowani, zarejestrowani użytkownicy platformy Vinted. Zaproszenia rozesłano drogą mailową. Wszyscy inni będą mogli kupić wyroby, które pojawiły się w House of Vinted, od 25 marca na Vinted.

Jak informują twórcy pop-upu, celem całego przedsięwzięcia jest promowanie mody z drugiej ręki. - House of Vinted to nie tylko unikatowa okazja do tego, aby zdobyć luksusowe wyroby; to również celebracja historii, które stoją za luksusową modą – tłumaczy dyrektorka kreatywna Vinted Emma Sullivan w komunikacie dla mediów.

- Czyniąc modę luksusową bardziej dostępną i przystępną cenowo, Vinted zaprasza gości do odkrywania ponadczasowego piękna luksusowej mody sprzed lat, a także zachęca ich do tego, aby sami dopisali własne historie związane z tymi cennymi rzeczami – dodaje Sullivan.