Pytam Mildę o „fast fashion”. – W tej sprawie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Ktoś może powiedzieć: trzeba kupować mniej, ale to utopia. To niemożliwe. Część ludzi rzeczywiście będzie kupować mniej, ale nadal mamy resztę świata, która nie zmieni swojego stylu życia.

Rynek mody jest odbiciem miejsca, w którym jesteśmy jako społeczeństwa. Gdyby nie było takich miejsc jak Vinted, T-shirt, którego nie chcesz już nosić, po prostu musiałbyś wyrzucić – tłumaczy Milda. – A wyrzucanie ubrań jest ostatecznym rozwiązaniem. Tego typu platformy są odbiciem potrzeb społecznych: potrzebujemy narzędzi, dzięki którym będziemy mogli sprzedać ubrania używane. Nieistotne, czy są to rzeczy drogie, czy mówimy o produktach „fast fashion”. Nikt nie kupuje ubrań na jeden dzień czy jeden tydzień – przekonuje Milda Mitkute.

Vinted sprawiło, że dojrzałam

– Zanim pojawiło się Vinted, byłam studentką. Studenci z reguły nie przejmują się biznesami, ich głowy zaprzątają myśli o imprezach i podróżach. Ja musiałam dość szybko dodać do tego „twarde” umiejętności: pracę z budżetem i dokumentami, opracowywanie strategii, rozmowy biznesowe. Jestem osobą, która świetnie czuje się w realizowaniu rozmaitych projektów, lubię wyzwania i zmienność. Lubię ciekawe tematy i nie chcę w kółko robić tego samego. Przez dziesięć lat byłam całkowicie zaangażowana w Vinted. To było trudne, ale dawało mi dużo satysfakcji, a przy okazji bardzo dużo się nauczyłam – mówi.

– Mam komfort, bo mogę wybierać projekty biznesowe, w które chcę się zaangażować jako inwestorka. Inwestowanie dla samego pomnażania pieniędzy mnie nie interesuje. Dzięki Vinted poznałam wielu ludzi, więc dociera do mnie dużo informacji o start-upach czy pomysłach, które warto wesprzeć. Na początku działałam trochę chaotycznie, z czasem jednak zrozumiałam, co jest dla mnie ważne, i zawęziłam krąg zainteresowania – mówi Milda. Dzisiaj jedną z kluczowych dziedzin dla niej jest edukacja. – Rozważam stworzenie funduszu inwestycyjnego, który finansowałby przedsięwzięcia z tej dziedziny. Po raz pierwszy chcę przejść z reaktywnego inwestowania do proaktywnego. To na razie początek, ale czuję, że znalazłam dziedzinę, która mnie interesuje. Widzę też sporo problemów i chcę pomóc je rozwiązywać. Musimy zmienić nasz system edukacyjny, by dostosować się do nowych czasów.

Milda Mitkute: 300 procent siebie

Kim jest Milda w 2024 roku? – Pierwsze słowo, które przychodzi mi w tym momencie do głowy, to „równowaga” – odpowiada bez zastanowienia. – Zawsze byłam osobą, którą działa na 200 czy nawet 300 procent. Jeśli w coś się angażowałam, to po to, żeby dać z siebie wszystko, a nawet więcej. Ale dzisiaj mam 38 lat i być może po raz pierwszy w życiu czuję, że potrzebuję większej równowagi w życiu. Nadal mnóstwo energii poświęcam na projekty, w które się angażuję, ale moje życie jest bardziej ustabilizowane, jeśli chodzi o czas na rozrywkę, pracę, tematy zawodowe i prywatne. Musiałam jednak do tego dojść i to zrozumieć. Niektórzy podświadomie szukają tej równowagi i ją znajdują. Mnie zabrało to sporo czasu – przyznaje.