Foto: Materiały prasowe

„Dla mnie sztuczna inteligencja to kolejne narzędzie do wykorzystania przez osoby pracujące w branży kreatywnej” – mówi dyrektor kreatywny marki H&M Jörgen Andersson w nagraniu, które trafiło na kanały społecznościowe marki.

„To był świetny sposób na stworzenie precedensu w kreowaniu przyszłości sztucznej inteligencji” – komentuje współpracę z marką H&M Vanessa Moody, jedna z modelek, które wzięły udział w kampanii. „Ona nie jest po to, aby wszystkich zastąpić. Jej zadaniem jest połączeni technologii z tym, co robimy na co dzień – dodaje Moody.

Marka H&M zapowiedziała, że „cyfrowe bliźniaki” powrócą w kolejnej kampanii, zaplanowanej na jesień i tym razem pojawią się na tle innych światowych stolic mody, również wygenerowanych przez AI.