Nowa gwiazda branży luksusowej. Rekordowe zyski producenta popularnych torebek

Jak zauważają eksperci, torebką zaczęły interesować się młode przedstawicielki pokolenia Z, które chętnie sięgają po stylistykę z lat 90. i wczesnych 2000. Co nie mniej istotne, wyjątkowo przystępna na tle innych designerskich torebek jest też cena „Le Pliage”, która wynosi około 600 złotych.

Wszystko to przyczyniło się do osiągnięcia w 2024 roku przez Longchamp spektakularnego sukcesu komercyjnego. Przychody firmy wzrosły w tym okresie o rekordowe 20 procent.

Wzrosty dotyczą wszystkich regionów i kanałów dystrybucji wyrobów Longchamp. Przychody na rynku europejskim wzrosły o 33 procent, w USA – o 27 procent, a w Korei Południowej – o 93 procent.

Longchamp: rekordowe przychody producenta torebek

Rekordowe wyniki Longchamp to w dużej mierze efekt wzrostu sprzedaży przez internet, która na przestrzeni dwóch ostatnich lat uległa podwojeniu. W samym 2024 roku sprzedaż wzrosła o 30 procent. Jak zauważają eksperci z The Fashion United, e-sklep marki w każdym miesiącu odwiedza ponad pięć milionów osób.

Longchamp zainwestował też w rozbudowę sieci swoich butików stacjonarnych, między innymi na Bliskim Wschodzie, który również zanotował bardzo obiecujące wyniki. Około 300 istniejącym butikom zafundowano z kolei odświeżenie aranżacji w klimacie nowoczesnego paryskiego apartamentu.

Co z pewnością istotne dla wielu klientek, Longchamp stara się działać w sposób zrównoważony ekologicznie. Główna fabryka marki we francuskim Segré w ciągu ostatniej dekady zredukowała swój ślad węglowy o 90 procent, zaś w ubiegłym roku 88 procent skór, które wykorzystuje się do produkcji wyrobów Longchamp, otrzymało z rąk organizacji non-profil Leather Working Group najwyższe, złote odznaczenie.