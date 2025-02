Wraca trend znienawidzony przez pokolenie Z. Na kilka lat zniknął ze świata mody

Eksplozja popularności spodni o bardzo wąskim kroju na początku XXI wieku to w dużej mierze zasługa projektanta mody Hediego Slimane'a, najpierw dyrektora kreatywnego domu mody Dior, a później Celine. Właśnie za czasów swojej obecności w Celine Slimane promował tak zwany „skinny look” – robił to tak skutecznie, że wąskie spodnie stały się globalnym trendem. To dzięki niemu ten styl przyjęło wiele gwiazd, choćby supermodelka Kate Moss czy zespół rockowy The Strokes. Po latach nieobecności w trendach spodnie o bardzo wąskim kroju mają szansę znowu stać się popularne.

Dlaczego spodnie „rurki” znów stały się trendem?

Dlaczego spodnie typu „skinny fit” znów są modne? Zapewne wszystkim, którzy uważnie przyglądają się trendom w modzie, odpowiedź na to pytanie nasunie się sama. Chodzi o cykliczność mody, zgodnie z którą po jednym trendzie następuje kolejny, często skrajnie odmienny, aby w pewnym momencie ustąpić miejsca temu poprzedniemu, który ponownie wraca na wybiegi.

Niektórzy eksperci twierdzą, że rozkochane we wszystkim, co retro „Zetki” zaczęły spoglądać na rurki bardziej przychylnym wzrokiem. Być może również do powrotu tego fasonu przyczynili się milenialsi, powodowani nostalgią za modą z czasów ich młodości.

Nie musieliśmy długo czekać na reakcję ze strony projektantów. Takie domy mody jak Miu Miu czy Balenciaga jeszcze w swoich jesienno-zimowych kolekcjach zaprezentowały wąskie dżinsy w stylizacjach w duchu wczesnych lat 2000. – ulubionego stylu generacji Z.

Wąskich modeli z różnych materiałów i w najrozmaitszych deseniach nie zabrakło też w kolekcjach na wiosnę i lato 2025. Dzianinowe „jegginsy” i cygaretki pojawiły się na wybiegach Prady i Marni w towarzystwie klasycznych koszul i blezerów. Po takie materiały jak len czy bawełna sięgnęły z kolei takie marki jak Acne Studios czy Loewe.