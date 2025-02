Ulubiona marka luksusowa w Polsce: triumf giganta. Jak wypadamy na tle Europy?

Kupowanie używanych produktów luksusowych nikogo dzisiaj już nie dziwi. To najczęściej przedmioty wysokiej jakości, dlatego dobrze się starzeją i zachowują jakość, dzięki które można używać ich przez wiele lat. Dotyczy to i ubrań, i akcesoriów. Które marki budzą największe pożądanie polskich klientów i klientek na rynku wtórnym? Odpowiedź przynosi nowy raport ekspertów z Vinted, międzynarodowej platformy internetowej, która umożliwia kupno i sprzedaż produktów „z drugiej ręki”.

Jaka są ulubione marki luksusowe Polaków?

Od wielu lat coraz więcej konsumentów zagląda do second handów i sklepów vintage, również tych internetowych, a także na platformy sprzedaży ubrań i dodatków „z drugiej ręki”. Dotyczy to zarówno Polek i Polaków, jak i mieszkańców wielu innych krajów na całym świecie.

Stoją za tym różne motywacje. Po pierwsze, zakupy w tego rodzaju sklepach to dobry sposób na „upolowanie” wysokiej jakości, ponadczasowej i markowej części garderoby czy dodatku za ułamek ich ceny na rynku pierwotnym. Po drugie, zdaniem zwolenników kupowania w second handach i sklepach vintage jest bardziej przyjazne środowisku.

Na fali mody na vintage ogromną popularnością cieszą się zwłaszcza wyroby marek luksusowych, które można zdobyć w okazyjnej cenie. Które marki cieszą się największym zainteresowaniem polskich miłośniczek i miłośników mody z drugiej ręki?