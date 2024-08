175-lecie istnienia – to okazja do tego, by przypomnieć klientom o sobie. Do takiego wniosku doszli szefowie Harrodsa, którzy z okazji jubileuszu zapowiedzieli powrót kolekcji ubrań i dodatków sygnowanych przez tę markę. Produkty mają być luksusowe, tak jak słynny dom towarowy w Londynie.