Nie tylko Zendaya: gwiazdy sięgają po vintage. Nadchodzi wielka zmiana w modzie?

Gwiazdy na rozmaite sposoby zinterpretowały motyw przewodni tegorocznej edycji Met Gali – między innymi poprzez wysyłanie próśb do domów mody, aby na tę specjalną okazję użyczyły one swoje kreacje sprzed lat. Lana Del Rey wybrała na przykład zmodyfikowaną suknię Alexandra McQueena z prawdziwymi gałęziami, która przypominała nieco obraz Caspara Davida Friedricha pod tytułem „Opactwo w dąbrowie”.

Po vintage ponownie sięgnęła również Zendaya. Drugą kreacją, jaką miała na sobie tego dnia, była spektakularna, czarna gotycka suknia Givenchy pochodząca z roku, w którym aktorka przyszła na świat – czyli z 1996.

Nieco nowszą, ale również liczącą ponad dwie dekady kreację wybrała Emily Ratajkowski. Modelka postawiła na „nagą” suknię Versace z 2001 roku.

Zgodnie z zaleceniem Międzynarodowej Rady Muzeów nikt nie powinien zakładać kreacji o wartości muzealnej. Mimo to luksusowe domu mody, które posiadają wiele takich projektów, dość niechętnie stosują się do tej zasady. W końcu jeżeli kreacje pozostaną w archiwach, nikomu nie będzie dane ich podziwiać – a przecież właśnie po to powstały.