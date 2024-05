Słynna brytyjska marka w tarapatach. Przegrała z modą na „cichy luksus”?

Wzór ten – na klasycznej torebce – pojawił się również w jednej ze scen w serialu „Sukcesja”. Ci, którzy oglądali tę produkcję, z pewnością dobrze pamiętają, że sporych gabarytów torebkę Burberry miała przy sobie na jednym ze spotkań rodziny Royów postać Bridget, dziewczyna Grega Hirscha, postaci granej przez Nicholasa Brauna.

Serialowy Tom Wambsgans, grany przez Matthew Macfadyena, wyśmiał tę torebkę jako niepasującą jego zdaniem do stylu miliarderów w duchu „cichego luksusu” (ang. quiet luxury”).

Czy ta kontrowersyjna scena z „Sukcesji” przyczyniła się do obecnych spadków sprzedaży Burberry? Eksperci są zgodni co do tego, że sytuacja jest bardziej złożona.

Liczby mówią same za siebie. „Financial Times”, cytujący dane, które przedstawiła brytyjska marka, informuje, że roczny zysk Burberry przed opodatkowaniem do marca 2024 roku spadł do 383 milionów funtów – z 634 milionów w roku poprzedzającym. W ostatnim kwartale 2023 roku sprzedaż spadła o 12 procent, zaś na dzień 15 maja 2024 roku wartość akcji Burberry spadła na początku notowań o prawie dwa i pół procenta.

Burberry przegrywa z „cichym luksusem”

Marka Burberry jeszcze na początku tego roku ostrzegała, że nie będzie on łatwy, choć w celu poprawienia swoich wyników na stanowisku dyrektora kreatywnego zatrudniono utalentowanego brytyjskiego projektanta, Daniela Lee. Niestety, wkrótce akcje Burberry poszły w dół.

W środowej wypowiedzi dla mediów prezes brytyjskiej marki Jonathan Akeroyd oznajmił, że pomimo niezadowalających wyników Burberry nie zrezygnuje ona ze swojej „brytyjskości”. Akeroyd zapowiedział jednocześnie większy nacisk na sprzedaż wyrobów skórzanych, obuwia i akcesoriów Burberry z wyższej półki cenowej, celując w osiągnięcie wartości sprzedaży na poziomie pięciu miliardów funtów – w dłuższej perspektywie.