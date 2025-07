Instalacja polskiej artystki w Dubaju. „Chmura ptaków” w centrum miasta

Jednym z największych wyzwań przy budowie instalacji było umieszczenie wszystkich jej elementów tak, aby ptaki nie obijały się o siebie. „Po każdym nocnym montażu trzeba było nanosić poprawki, korygować zawieszenia, balansować całość, żeby dojść do perfekcyjnego układu” – wspomina Edyta Barańska.

„Początkowo obawialiśmy się działania klimatyzacji. Wydawało się, że ruch powietrza będzie przeszkadzał, że ptaki będą się niekontrolowanie poruszać. A tymczasem… zupełnie przypadkowo stworzyliśmy mobilną instalację” – opowiada artystka.

Kopułę z każdej strony otaczają nawiewy, co w tworzy wir powietrza w jej centrum. Wprowadza to ptaki w subtelny, niemal organiczny ruch. „Cała kompozycja zaczyna delikatnie wirować, co daje niezwykły efekt – jakby ptaki naprawdę leciały. To nie było planowane, ale wyszło fenomenalnie” – mówi z satysfakcją twórczyni instalacji.