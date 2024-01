Zdaniem mediów branżowych Nasrallah miał wykradać produkty marki, wśród nich także modele niedostępne w sklepach, a następnie sprzedawał je w mediach społecznościowych, między innymi w grupie na Facebooku o nazwie „Christian Louboutin VIP Buy/Sell”.

Symbolem butów projektowanych przez Christiana Louboutina stały się czerwone podeszwy, które jego marka traktuje jak symbol i jednocześnie znak rozpoznawczy. Sarah Silbiger Bloomberg

Louboutin podkreśla, że wyroby, które kradł i sprzedawał Nasrallah, były próbkami nie przeznaczonymi do sprzedaży. Nie przechodziły też one żadnych kontroli jakości — w odróżnieniu od wyrobów mających trafić na rynek. Z tego powodu — jak utrzymują przedstawiciele Louboutina — działalność Nasrallaha wprowadzała w błąd klientów, którzy kupowali te nieautoryzowane produkty.

Christian Louboutin: producent butów ze słynną czerwoną podeszwą

Początkowo Nasrallah pracował w paryskim butiku Christiana Louboutina. W grudniu 2022 roku przeprowadził się do Nowego Jorku, aby rozpocząć pracę w tamtejszym flagowym sklepie francuskiej marki na stanowisku asystenta menedżera.

Nasrallah miał rozpocząć swój nielegalny proceder jeszcze we Francji. Kontynuował go po przeniesieniu się do Nowego Jorku, sprowadzając nieautoryzowane wyroby Christiana Louboutina z Francji. W końcu jednak — po wykryciu jego nielegalnej działalności — stracił pracę.

Przedstawiciele Louboutina żądają od pozwanego pieniężnego odszkodowania, a także objęcia go stałą kontrolą. Ma ona zapobiec kontynuowaniu przez Nasrallaha nielegalnego procederu i czerpaniu z niego korzyści.