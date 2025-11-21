Reklama
Rozwiń
Reklama

Futurystyczny gmach opery jak budynek z przyszłości: To projekt słynnej pracowni

W Düsseldorfie w Niemczech powstanie budynek, który odmieni krajobraz centrum tego miasta. Mowa o monumentalnym gmachu opery, która robi wrażenie skalą i nowoczesną, elegancją formą.

Publikacja: 21.11.2025 16:50

Norweska pracownia Snøhetta, która wygrała konkurs w Düsseldorfie, zaprojektowała między innymi sied

Norweska pracownia Snøhetta, która wygrała konkurs w Düsseldorfie, zaprojektowała między innymi siedzibę Norweskiej Opery Narodowej.

Foto: MIR/Snøhetta

Izabela Popko

Rozstrzygnięto konkurs na projekt gmachu Opery w Düsseldorfie. Autorami zwycięskiego projektu są architekci ze światowej sławy pracowni Snøhetta, znanej ze śmiałych, pełnych rozmachu realizacji.

Gmach Opery w Düsseldorfie: monumentalny projekt

Już niebawem obecny gmach Opery w Düsseldorfie przestanie istnieć. Po jego rozbiórce zastąpi go nowy gmach, którego projekt nareszcie wyłoniono na drodze międzynarodowego konkursu.

Konkurs pod hasłem „Opera House of the Future” (ang. „Opera przyszłości”) ustanowiono w 2017 roku, jednak na drodze do jego rozstrzygnięcia stanął szereg przeszkód. Głównie chodziło o lokalizację nowego gmachu, którą wielokrotnie zmieniano.

Foto: MIR/Snøhetta

W maju tego roku udało się wznowić konkurs, do którego zgłosiło się 29 biur architektonicznych z całego świata. Do finału dostało się osiem najlepszych koncepcji, a jury wyłoniło zwycięzcę.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Budowa kościoła trwała blisko dwie dekady.
Architektura
Brutalistyczny kościół z tytułem najlepszego budynku na świecie. Stoi w Europie

Okazał się nim pełen rozmachu, a zarazem elegancki projekt autorstwa architektów z norweskiej pracowni Snøhetta z siedzibą w Oslo. Norwegowie mają na koncie takie realizacje jak gmach Norweskiej Opery Narodowej, Biblioteki w Pekinie (największego tego rodzaju budynku na świecie) czy nowatorski budynek restauracji Under w norweskim Lindesnes, pierwszej podwodnej restauracji w Europie.

Foto: MIR/Snøhetta

Nowy gmach Opery w Düsseldorfie według projektu pracowni Snøhetta będzie kompleksem trzech segmentów o nieregularnych formach. Ich powierzchnia wyniesie łącznie 38 tysięcy metrów kwadratowych i oprócz samej opery będą mieścić również siedzibę Biblioteki Muzycznej w Düsseldorfie oraz Szkołę Muzyczną im. Clary Schumann.

Nowa Opera w Düsseldorfie: piękno naturalnego kamienia

Fasadę budynku będzie pokrywał kamień w jasnym odcieniu, który ma korespondować z kolorystyką większości budynków znajdujących się w tej części miasta. Projekt fasady, którą uzupełniają ogromne przeszklenia, zaprojektowano tak, aby cały obiekt nie kumulował temperatury w letnie dni i nie tworzył efektu „wyspy ciepła”, zjawiska tak typowego dla dużych miast.

Kolorystyka przestronnych wnętrz i zastosowane w nich materiały będą nawiązywać do fasady. Tu również ściany z różnego rodzaju kamieni będą przeważnie jasnobeżowe. Duże wrażenie robią opływowe, nieregularne kształty ścian, między którymi będą przechadzać się widzowie odwiedzający operę.

Reklama
Reklama

Foto: MIR/Snøhetta

Główna sala będzie mieścić 1300 miejsc. W eleganckim wnętrzu mają dominować ciemne okładziny z opalanego drewna dębowego, kontrastujące z krwistą czerwienią siedzeń. Architekci chcieli w ten sposób nawiązać do wystroju obecnej opery, która pójdzie do rozbiórki.

Na dachu kompleksu znajdą się solary, świetliki wpuszczające do wnętrz naturalne światło oraz elementy infrastruktury technicznej. Nie zabraknie też tarasów, które będą porastać rośliny charakterystyczne dla regionu Dolnego Renu.

„Budynek, który sprytnie podzielono na trzy segmenty, w umiejętny sposób koresponduje z otoczeniem, otwiera rozmaite widoki na miasto i zarazem prezentuje wyrafinowany design. Oferuje też unikatową atmosferę, przez co tworzy miejsce spotkań w kulturalnej atmosferze dla wszystkich mieszkańców” – chwali projekt w oficjalnym komunikacie architekt Heiner Farwick, który zasiadał w jury konkursu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Styl Życia Architektura

Rozstrzygnięto konkurs na projekt gmachu Opery w Düsseldorfie. Autorami zwycięskiego projektu są architekci ze światowej sławy pracowni Snøhetta, znanej ze śmiałych, pełnych rozmachu realizacji.

Gmach Opery w Düsseldorfie: monumentalny projekt

Pozostało jeszcze 93% artykułu
Reklama
Budynek powstał na trójkątnej działce, stąd jego nietypowy kształt, a także nazwa – „Żelazko”.
Architektura
Jeden z najsłynniejszych wieżowców w Nowym Jorku zmienia oblicze. Wielki remont
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Budowa kościoła trwała blisko dwie dekady.
Architektura
Brutalistyczny kościół z tytułem najlepszego budynku na świecie. Stoi w Europie
Wizualizacja wnętrz miasta The Line.
Architektura
Ważą się losy miasta przyszłości na pustyni. Co dalej z projektem The Line?
Wyróżniony dom stoi w w podhalańskiej wsi Kościelisko.
Architektura
Willa w Tatrach wśród 12 najpiękniejszych domów świata. „Spektakularny widok”
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Hotel Forum w Krakowie w 1988 roku, przed oficjalnym otwarciem.
Architektura
Najnowszy zabytek Krakowa. Betonowy kolos, który miał być symbolem Polski Gierka
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama