Rozstrzygnięto konkurs na projekt gmachu Opery w Düsseldorfie. Autorami zwycięskiego projektu są architekci ze światowej sławy pracowni Snøhetta, znanej ze śmiałych, pełnych rozmachu realizacji.

Reklama Reklama

Gmach Opery w Düsseldorfie: monumentalny projekt

Już niebawem obecny gmach Opery w Düsseldorfie przestanie istnieć. Po jego rozbiórce zastąpi go nowy gmach, którego projekt nareszcie wyłoniono na drodze międzynarodowego konkursu.

Konkurs pod hasłem „Opera House of the Future” (ang. „Opera przyszłości”) ustanowiono w 2017 roku, jednak na drodze do jego rozstrzygnięcia stanął szereg przeszkód. Głównie chodziło o lokalizację nowego gmachu, którą wielokrotnie zmieniano.

Foto: MIR/Snøhetta

W maju tego roku udało się wznowić konkurs, do którego zgłosiło się 29 biur architektonicznych z całego świata. Do finału dostało się osiem najlepszych koncepcji, a jury wyłoniło zwycięzcę.