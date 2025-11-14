Reklama
Rozwiń
Reklama

Kroplówka warta 100 milionów euro. Słynny dom mody wpadł w tarapaty

Włoski dom mody Valentino od pewnego czasu zmaga się z problemami finansowymi. Pomocną dłoń wyciągnęły koncerny Kering i Mayhoola, które są udziałowcami marki.

Publikacja: 14.11.2025 08:00

Właściciele domu mody Valentino zdecydowali się na wsparcie w wysokości 100 milionów euro.

Właściciele domu mody Valentino zdecydowali się na wsparcie w wysokości 100 milionów euro.

Foto: Bloomberg

Izabela Popko

Włoski dom mody Valentino należy do światowej elity, ale obecnie przeżywa trudny okres. Przychody spadają, a zadłużenie sięgnęło miliarda euro. Francuski holding Kering i katarska firma Mayhoola, dwaj udziałowcy Valentino, podjęli kroki w celu uratowania słynnej marki — informuje agencja Reuters.

Kłopoty domu mody Valentino. Pomoc finansowa od właścicieli

Kryzys w branży dóbr luksusowych, który zaczął przybierać na sile krótko po pandemii, boleśnie odczuło wiele marek odzieżowych z górnej półki. Problemy nie ominęły domu mody Valentino, który 65 lat temu założył włoski projektant Valentino Garavani.

W 2024 r. zysk spadł o 22 procent, osiągając 246 milionów euro. Firma jest też zadłużona — suma wierzytelności wzrosła do około miliarda euro.

Czytaj więcej

Garnituru w pewnych kręgach nadal nic nie zastąpi – przekonuje Michał Zaczyński.
Moda
Nowe zasady mody biurowej. Cichy luksus, mokasyny i mężczyźni w perłach

Jak ustaliła agencja Reuters, na początku tego roku włoska marka naruszyła warunki umów kredytowych. Skłoniło to wierzycieli do wywarcia nacisków na właścicieli Valentino.

Reklama
Reklama

Na podstawie firmowych dokumentów i rozmów z dwiema osobami bliskimi sprawie, Reuters poinformował, że holdingi Kering z Francji i Mayhoola z Kataru, czyli udziałowcy Valentino, porozumiały się w sprawie wsparcia Valentino kwotą 100 milionów euro. Ma to uchronić włoską markę przed przymusową restrukturyzacją.

Holding MFI Luxury, który bezpośrednio kontroluje Valentino, zgodził się na przekazanie tej kwoty do 10 grudnia. Finansowanie odbędzie się w dwóch transzach.

Mayhoola posiada 70 procent udziałów w firmie MFI Luxury, pozostałe 30 procent znajduje się w rękach Keringa. Francuski koncern nabył udziały w 2023 roku z perspektywą pełnego przejęcia Valentino, jednak niedawno odłożył realizację tego planu na 2028 lub 2029 r.

Problemy Valentino: zadłużenie i spowolnienie na rynku luksusowym

W 2024 roku Valentino zaciągnął kredyty w kilku włoskich bankach: Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro-BNP, Monte dei Paschi di Siena i Banco BPM oraz we włoskim funduszu inwestycyjnym Cassa Depositi e Prestiti. Suma pożyczek wyniosła 530 milionów euro.

Zgodnie z umową, co pół roku przez kolejne cztery lata miał być weryfikowany wskaźnik zadłużenia, porównujący stan zadłużenia firmy z jej rentownością. Termin zapadalności finansowania ustalono na lipiec 2029 r.

We wrześniu w porozumieniu z Mayhoolą Kering odroczył pełne przejęcie Valentino. Powodem tej decyzji była nie tylko trudna sytuacja finansowa włoskiego domu mody, ale też samego Keringa. Nowemu prezesowi koncernu, Luce de Meo (wcześniej stojącemu na czele koncernu Renault) powierzono misję wydobycia holdingu z finansowego dołka.

Reklama
Reklama

Zdaniem ekspertów źródłem problemów Valentino nie jest sprzedaż, która w 2024 roku wzrosła zresztą o 5 proc. Spadek przychodów na poziomie 2-3 procent (w zależności od kalkulacji) nie jest jeszcze powodem do zmartwień i świadczy o względnej stabilności firmy.

Jak zauważają branżowi specjaliści, problem tkwi w przytłaczającym wzroście wewnętrznych kosztów prowadzenia działalności. Spadek zysku operacyjnego o druzgocące 22 proc. wskazuje na to, że kosztów tych nie udało się zrównoważyć przez wzrost sprzedaży.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda Luksus

Włoski dom mody Valentino należy do światowej elity, ale obecnie przeżywa trudny okres. Przychody spadają, a zadłużenie sięgnęło miliarda euro. Francuski holding Kering i katarska firma Mayhoola, dwaj udziałowcy Valentino, podjęli kroki w celu uratowania słynnej marki — informuje agencja Reuters.

Kłopoty domu mody Valentino. Pomoc finansowa od właścicieli

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Sklep COS w Londynie.
Moda
Najbardziej pożądane marki modowe na świecie. Triumf szwedzkiej elegancji
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Garnituru w pewnych kręgach nadal nic nie zastąpi – przekonuje Michał Zaczyński.
Moda
Nowe zasady mody biurowej. Cichy luksus, mokasyny i mężczyźni w perłach
Zasłonięta fasada powstającego butiku Diora w Beverly Hills.
Moda
Branża luksusowa schodzi na ziemię. Klienci chcą, by sprzedawać im emocje
Hiszpański Pronovias uznawany jest światowego lidera rynku ślubnego. Działa na ponad stu rynkach.
Moda
Jak przekonać pokolenie Z do małżeństw? Nowy plan giganta rynku sukni ślubnych
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Uniqlo przygotowało współprace z lokalnymi partnerami: CD Projekt Red, Baken oraz graficzką Olą Niep
Moda
Rusza flagowy sklep Uniqlo w Warszawie. Debiut innowacyjnej usługi Re.Uniqlo
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama