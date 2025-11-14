Aktualizacja: 14.11.2025 21:33 Publikacja: 14.11.2025 08:00
Właściciele domu mody Valentino zdecydowali się na wsparcie w wysokości 100 milionów euro.
Foto: Bloomberg
Włoski dom mody Valentino należy do światowej elity, ale obecnie przeżywa trudny okres. Przychody spadają, a zadłużenie sięgnęło miliarda euro. Francuski holding Kering i katarska firma Mayhoola, dwaj udziałowcy Valentino, podjęli kroki w celu uratowania słynnej marki — informuje agencja Reuters.
Kryzys w branży dóbr luksusowych, który zaczął przybierać na sile krótko po pandemii, boleśnie odczuło wiele marek odzieżowych z górnej półki. Problemy nie ominęły domu mody Valentino, który 65 lat temu założył włoski projektant Valentino Garavani.
W 2024 r. zysk spadł o 22 procent, osiągając 246 milionów euro. Firma jest też zadłużona — suma wierzytelności wzrosła do około miliarda euro.


Jak ustaliła agencja Reuters, na początku tego roku włoska marka naruszyła warunki umów kredytowych. Skłoniło to wierzycieli do wywarcia nacisków na właścicieli Valentino.
Na podstawie firmowych dokumentów i rozmów z dwiema osobami bliskimi sprawie, Reuters poinformował, że holdingi Kering z Francji i Mayhoola z Kataru, czyli udziałowcy Valentino, porozumiały się w sprawie wsparcia Valentino kwotą 100 milionów euro. Ma to uchronić włoską markę przed przymusową restrukturyzacją.
Holding MFI Luxury, który bezpośrednio kontroluje Valentino, zgodził się na przekazanie tej kwoty do 10 grudnia. Finansowanie odbędzie się w dwóch transzach.
Mayhoola posiada 70 procent udziałów w firmie MFI Luxury, pozostałe 30 procent znajduje się w rękach Keringa. Francuski koncern nabył udziały w 2023 roku z perspektywą pełnego przejęcia Valentino, jednak niedawno odłożył realizację tego planu na 2028 lub 2029 r.
W 2024 roku Valentino zaciągnął kredyty w kilku włoskich bankach: Intesa Sanpaolo, Banca Nazionale del Lavoro-BNP, Monte dei Paschi di Siena i Banco BPM oraz we włoskim funduszu inwestycyjnym Cassa Depositi e Prestiti. Suma pożyczek wyniosła 530 milionów euro.
Zgodnie z umową, co pół roku przez kolejne cztery lata miał być weryfikowany wskaźnik zadłużenia, porównujący stan zadłużenia firmy z jej rentownością. Termin zapadalności finansowania ustalono na lipiec 2029 r.
We wrześniu w porozumieniu z Mayhoolą Kering odroczył pełne przejęcie Valentino. Powodem tej decyzji była nie tylko trudna sytuacja finansowa włoskiego domu mody, ale też samego Keringa. Nowemu prezesowi koncernu, Luce de Meo (wcześniej stojącemu na czele koncernu Renault) powierzono misję wydobycia holdingu z finansowego dołka.
Zdaniem ekspertów źródłem problemów Valentino nie jest sprzedaż, która w 2024 roku wzrosła zresztą o 5 proc. Spadek przychodów na poziomie 2-3 procent (w zależności od kalkulacji) nie jest jeszcze powodem do zmartwień i świadczy o względnej stabilności firmy.
Jak zauważają branżowi specjaliści, problem tkwi w przytłaczającym wzroście wewnętrznych kosztów prowadzenia działalności. Spadek zysku operacyjnego o druzgocące 22 proc. wskazuje na to, że kosztów tych nie udało się zrównoważyć przez wzrost sprzedaży.
