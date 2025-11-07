„Nasi klienci nadal szukają garniturów biznesowych, ale częściej niż kiedyś kupują je na rozmaite okazje, celebracje lub dlatego, że stały się modne, dla przyjemności i fajnego wyglądu” – tłumaczy Wojciech Bednarz, dyrektor artystyczny Vistuli. Przykładem minikolekcja tej marki nazwana Fine Tailoring. To niemal kaprys, bo skierowana jest do mężczyzn, którzy noszą garnitury dla przyjemności i doceniają szyte metodą half canvas (uszywnione przody i klapy – red.) mało w sumie biurowe zestawy w wyrazistą kratę z wełnianej flaneli 130s w wysokiej jak na polskie standardy cenie blisko 3600 zł. Ale założyć można je wszędzie.

I po piąte, w konserwatywnej Polsce może mniej istotne, ale zauważone m.in. przez magazyn „Fast Company”, dociekający, czemu odzież biurowa przeniknęła z sal konferencyjnych do codziennej szafy. Stało się tak także dlatego, że jest podobna u obu płci. Klasyczne koszule, mokasyny, nawet garnitur nie różnią się specjalnie. A to pokoleniu Z, odrzucającemu sztywny podział na garderobę męską i damską, to się podoba. Dla 40-latków i starszych mężczyzn w naszyjniku z pereł jest skrajną ekstrawagancją, dla 20-latków – jedną z wielu opcji do rozważenia. Czy przyjdą tak do pracy? Zapewne tak.

Entuzjaści retro

Zainteresowanie corpcore’em ma swoje odzwierciedlenie w modzie z drugiej ręki. W sumie nic dziwnego: w sklepach z używanymi ubraniami relatywnie łatwo jest znaleźć pojedynczą marynarkę (bo już nie garnitur, praktycznie zawsze rozparcelowany) o sensownym składzie w cenie kilkukrotnie niższej niż jej nowy odpowiednik z sieciówki, w dodatku z poliestru, i atrakcyjniejszą niż sweter czy bluza, zatem w sam raz do biura. A że entuzjastami zarówno ubrań używanych, jak i strojów formalnych jest mocno wchodzące właśnie na rynek pracy pokolenie Z – zafascynowane przecież rozmaitymi produktami „retro”, jak choćby książkami czy winylami, w przeciwieństwie do milenialsów, preferujących streaming i czytniki – marynarki z biura szybko nie wyjdą.

Potwierdzają to dane z e-commerce. Według cytowanego przez „Highsnobiety” raportu The RealReal, platformy oferującej luksusową odzież używaną, kupujący coraz częściej rezygnują ze streetwearu na rzecz corpcore – marynarek, spodni w prążki i koszul. Do góry poszła sprzedaż marek słynących z krawiectwa: Zegny o 33 procent, Giorgio Armaniego o 44 procent, a Thoma Browne’a, łączącego styl biurowy z awangardą – o 122 procent.

Czas szortów nadejdzie

Znamienne, że ten ostatni od lat lansuje zestaw marynarki i szortów. Przypadek? Nie sądzę. Magazyn „Fortune” ubolewał ostatnio, że „najwyższe temperatury od 100 000 lat nadal nie zmieniły podejścia szefów do noszenia krótkich spodenek w biurze”. Ale to kwestia czasu. Ocieplenie klimatu, ale i często niewydolna lub wyłączana przez łatwo przeziębiających się współpracowników klimatyzacja już dziś przyczyniają się do zmian w dress code'dzie. CNN w swoim materiale „Jak ubrać się do biura”, powołując się na Oliego Arnolda, szefa ds. stylu w sklepie online Mr Porter, sugeruje wybór garniturów bez podszewki i koszulki polo z wełny merynosów. „Nie stracisz profesjonalnego wyglądu, a zyskasz wygodę, także termiczną, bo merino naturalnie reguluje również temperaturę”, poleca stacja.