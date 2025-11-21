Premiera magazynu „Sukces”. O czym przeczytacie w wydaniu jesienno-świątecznym?

Aktualizacja: 22.11.2025 02:34 Publikacja: 21.11.2025 17:41
Kasia Smutniak w obiektywie Marty Wojtal to bohaterka jesienno-świątecznego wydania magazynu „Sukces”.
Foto: Marta Wojtal
O tym, jak ważni dla „Rzeczpospolitej” są prenumeratorzy – i prenumeratorki – staramy się przekonywać państwa każdego dnia publikując treści istotne, autorskie, jakościowe, a przy tym – takie, które okażą się angażujące, ciekawe. To codzienna praca, walka o zaufanie, która trwa przez 365 dni w roku.
Raz na kilka miesięcy robimy coś jeszcze – publikujemy „Sukces”. To magazyn tylko dla prenumeratorów i prenumeratorek, niedostępny w salonach prasowych. Nie da się go kupić, można jedynie otrzymać go wraz z „Rzeczpospolitą”. W środku znajdą państwo treści całkiem inne niż te, do których przyzwyczailiśmy czytelników i czytelniczki „Rzeczpospolitej”.
W magazynie „Sukces” nie ma polityki, gospodarki, prawa, nie pada ani jedno słowo o podatkach, przepisach prawnych czy legislacji. Nie znajdzie się w nim nic o obronności, wojsku czy problemach międzynarodowych. To dobrze – tymi tematami codziennie zajmuje się „Rzeczpospolita”, stale udowadniając, że nie przypadkiem regularnie otrzymuje tytuł „Najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce”.
„Sukces” ma być podróżą do innego świata, w którym najważniejsze są styl życia, sztuka, architektura, design, kuchnia czy moda. Przede wszystkim jednak „Sukces” jest o ludziach – i o drogach, które doprowadziły ich do miejsca, w którym znaleźli się dzisiaj.
Bohaterką najnowszej, jesienno-świątecznej edycji magazynu „Sukces” jest Kasia Smutniak, polska aktorka która, choć od lat mieszka we Włoszech, nieustannie podkreśla swoją polskość. Nasz wywiad to jednak nie jest typowa rozmowa o pracy na planie czy przyszłych projektach aktorskich. Umówiliśmy się z Kasią, że porozmawiamy o nadziei, odpowiedzialności, rozmawianiu z dziećmi o poważnych sprawach – a także o szkole, którą prowadzona przez Kasię fundacja zbudowała w nepalskim regionie Mustang. „Ten projekt skończył piętnaście lat. To daje już pewną perspektywę. Na początku byłam przekonana, że uda mi się otworzyć wiele szkół w Nepalu, wydawało mi się też, że powstanie wielka fundacja. Uczę się akceptować to, co jest, i doceniać nasz dotychczasowy dorobek. Działamy powoli, krok po kroku” – mówi Kasia Smutniak w wywiadzie, któremu towarzyszą zdjęcia Marty Wojtal i Jarno Iottiego.
Co ponadto? Kreatywne duety, ludzie, którzy pracują i tworzą wspólnie, ale oprócz tego starają się, by praca, nawet najbardziej intensywna i wypalająca, nie zniszczyła ich przyjaźni czy miłości – jak w przypadku Gosi i Tomka Rygalików, czołowego polskiego małżeństwa dizajnerów.
Mamy też architektoniczną podróż do Muzeum Susch w Szwajcarii, unikatowego obiektu na europejskiej mapie sztuki, który powstał dzięki połączeniu wizji młodych szwajcarskich architektów i determinacji Grażyny Kulczyk.
Przyglądamy się także kulisom sukcesu Magdy Butrym, polskiej projektantki, która w tym roku weszła do światowej czołówki w swojej branży, czego potwierdzeniem jest wiosenna kolekcja dla H&M i miejsce na prestiżowej liście BoF500 zbierającej najważniejsze nazwiska świata mody.
W tym wydaniu magazynu zabieramy też czytelników i czytelniczki do świata zapachów, które budzą emocje i intrygują, ale też – irytują, odpychają, a czasem wręcz przyprawiają o migrenę. Perfumy niszowe, niegdyś specjalność wyłącznie małych manufaktur działających na obrzeżach rynku, stały się niezwykle „gorącym tematem”. Chcemy pachnieć wyjątkowo, inaczej niż wszyscy, więc producenci niszowi na tym korzystają – a wielcy gracze na rynku chcą zdobyć udziały w tym niezwykle lukratywnym segmencie. Czy szaleństwo wokół zapachów niszowych nie zabije tego, co w nich najcenniejsze – „niszowości” i unikatowości?
Zapraszamy też do wnętrza jednej z najbardziej niezwykłych willi w Polsce. Dom Książków w Tarnowie, bo o nim mowa, to unikat w skali kraju. Ten dom powstawał przez 10 lat, z czego trzy zajęło wykończenie. Elementy wnętrz projektowali słynni artyści i rzemieślnicy, ale najważniejsza jest tu wizja architekta, Wojciecha Pietrzyka, i zleceniodawcy, doktora Stanisława Książka, radiologa z Tarnowa, miłośnika nieszablonowej architektury i szybkich samochodów. Efekt ich wspólnej pracy, pełnej sporów, to dzieło niezwykłe. Powstał dom totalny – tak mówią o nim krytycy architektury.
To tylko najważniejsze z tematów, które znalazły się w jesienno-świątecznym wydaniu magazynu „Sukces”. Całość do przy razem z wydaniem „Rzeczpospolitej” z 21 listopada.
