Reklama
Rozwiń
Reklama

Premiera magazynu „Sukces”. O czym przeczytacie w wydaniu jesienno-świątecznym?

Najnowszy magazyn „Sukces”, dodatek dla prenumeratorów „Rzeczpospolitej”, to miejsca, wydarzenia, architektura, moda i sztuka. Przede wszystkim w tym wydaniu, piszemy o ludziach. Kim są bohaterowie i bohaterki tego wydania?

Publikacja: 21.11.2025 17:41

Kasia Smutniak w obiektywie Marty Wojtal to bohaterka jesienno-świątecznego wydania magazynu „Sukces

Kasia Smutniak w obiektywie Marty Wojtal to bohaterka jesienno-świątecznego wydania magazynu „Sukces”.

Foto: Marta Wojtal

Andrzej Chojnowski

O tym, jak ważni dla „Rzeczpospolitej” są prenumeratorzy – i prenumeratorki – staramy się przekonywać państwa każdego dnia publikując treści istotne, autorskie, jakościowe, a przy tym – takie, które okażą się angażujące, ciekawe. To codzienna praca, walka o zaufanie, która trwa przez 365 dni w roku. 

Raz na kilka miesięcy robimy coś jeszcze – publikujemy „Sukces”. To  magazyn tylko dla prenumeratorów i prenumeratorek, niedostępny w salonach prasowych. Nie da się go kupić, można jedynie otrzymać go wraz z „Rzeczpospolitą”. W środku znajdą państwo treści całkiem inne niż te, do których przyzwyczailiśmy czytelników i czytelniczki „Rzeczpospolitej”.

Magazyn Sukces: Wydanie jesienno-świąteczne 2025

W magazynie „Sukces” nie ma polityki, gospodarki, prawa, nie pada ani jedno słowo o podatkach, przepisach prawnych czy legislacji. Nie znajdzie się w nim nic o obronności, wojsku czy problemach międzynarodowych. To dobrze – tymi tematami codziennie zajmuje się „Rzeczpospolita”, stale udowadniając, że nie przypadkiem regularnie otrzymuje tytuł „Najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce”.

„Sukces” ma być podróżą do innego świata, w którym najważniejsze są styl życia, sztuka, architektura, design, kuchnia czy moda. Przede wszystkim jednak „Sukces” jest o ludziach – i o drogach, które doprowadziły ich do miejsca, w którym znaleźli się dzisiaj.

Czytaj więcej

Andrzej i Małgorzata Tracz kupili pałac w 2015 roku. Pierwotnie chodziło im przede wszystkim o gospo
Sukces Story
Uratowali XVII-wieczny pałac w sercu Dolnego Śląska. „Dawniej był częścią PGR-u”
Reklama
Reklama

Bohaterką najnowszej, jesienno-świątecznej edycji magazynu „Sukces” jest Kasia Smutniak, polska aktorka która, choć od lat mieszka we Włoszech, nieustannie podkreśla swoją polskość. Nasz wywiad to jednak nie jest typowa rozmowa o pracy na planie czy przyszłych projektach aktorskich. Umówiliśmy się z Kasią, że porozmawiamy o nadziei, odpowiedzialności, rozmawianiu z dziećmi o poważnych sprawach – a także o szkole, którą prowadzona przez Kasię fundacja zbudowała w nepalskim regionie Mustang. „Ten projekt skończył piętnaście lat. To daje już pewną perspektywę. Na początku byłam przekonana, że uda mi się otworzyć wiele szkół w Nepalu, wydawało mi się też, że powstanie wielka fundacja. Uczę się akceptować to, co jest, i doceniać nasz dotychczasowy dorobek. Działamy powoli, krok po kroku” – mówi Kasia Smutniak w wywiadzie, któremu towarzyszą zdjęcia Marty Wojtal i Jarno Iottiego. 

Dom Książków, Magda Butrym, Studio Rygalik, Balagan, Noke Architects i perfumy niszowe 

Co ponadto? Kreatywne duety, ludzie, którzy pracują i tworzą wspólnie, ale oprócz tego starają się, by praca, nawet najbardziej intensywna i wypalająca, nie zniszczyła ich przyjaźni czy miłości – jak w przypadku Gosi i Tomka Rygalików, czołowego polskiego małżeństwa dizajnerów.

Mamy też architektoniczną podróż do Muzeum Susch w Szwajcarii, unikatowego obiektu na europejskiej mapie sztuki, który powstał dzięki połączeniu wizji młodych szwajcarskich architektów i determinacji Grażyny Kulczyk.

Przyglądamy się także kulisom sukcesu Magdy Butrym, polskiej projektantki, która w tym roku weszła do światowej czołówki w swojej branży, czego potwierdzeniem jest wiosenna kolekcja dla H&M i miejsce na prestiżowej liście BoF500 zbierającej najważniejsze nazwiska świata mody.

W tym wydaniu magazynu zabieramy też czytelników i czytelniczki do świata zapachów, które budzą emocje i intrygują, ale też – irytują, odpychają, a czasem wręcz przyprawiają o migrenę. Perfumy niszowe, niegdyś specjalność wyłącznie małych manufaktur działających na obrzeżach rynku, stały się niezwykle „gorącym tematem”. Chcemy pachnieć wyjątkowo, inaczej niż wszyscy, więc producenci niszowi na tym korzystają – a wielcy gracze na rynku chcą zdobyć udziały w tym niezwykle lukratywnym segmencie. Czy szaleństwo wokół zapachów niszowych nie zabije tego, co w nich najcenniejsze – „niszowości” i unikatowości? 

Zapraszamy też do wnętrza jednej z najbardziej niezwykłych willi w Polsce. Dom Książków w Tarnowie, bo o nim mowa, to unikat w skali kraju. Ten dom powstawał przez 10 lat, z czego trzy zajęło wykończenie. Elementy wnętrz projektowali słynni artyści i rzemieślnicy, ale najważniejsza jest tu wizja architekta, Wojciecha Pietrzyka, i zleceniodawcy, doktora Stanisława Książka, radiologa z Tarnowa, miłośnika nieszablonowej architektury i szybkich samochodów. Efekt ich wspólnej pracy, pełnej sporów, to dzieło niezwykłe. Powstał dom totalny – tak mówią o nim krytycy architektury.

Reklama
Reklama

To tylko najważniejsze z tematów, które znalazły się w jesienno-świątecznym wydaniu magazynu „Sukces”. Całość do przy razem z wydaniem „Rzeczpospolitej” z 21 listopada. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Styl Życia

O tym, jak ważni dla „Rzeczpospolitej” są prenumeratorzy – i prenumeratorki – staramy się przekonywać państwa każdego dnia publikując treści istotne, autorskie, jakościowe, a przy tym – takie, które okażą się angażujące, ciekawe. To codzienna praca, walka o zaufanie, która trwa przez 365 dni w roku. 

Raz na kilka miesięcy robimy coś jeszcze – publikujemy „Sukces”. To  magazyn tylko dla prenumeratorów i prenumeratorek, niedostępny w salonach prasowych. Nie da się go kupić, można jedynie otrzymać go wraz z „Rzeczpospolitą”. W środku znajdą państwo treści całkiem inne niż te, do których przyzwyczailiśmy czytelników i czytelniczki „Rzeczpospolitej”.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Obraz XVIII-wiecznego angielskiego malarza Samuela Scotta przedstawiający atak na galeon San José.
Styl życia
„Święty Graal” wśród wraków zidentyfikowany. Ładunek wart 20 miliardów dolarów
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Pierwsze winobranie było wielkim przeżyciem – zarówno emocjonalnie, jak i organizacyjnie. Zebraliśmy
Materiał promocyjny
Pałac Mała Wieś: Rytuał, smak i emocje
Dom modułowy Modular Concept.
Styl życia
Dopasowane do stylu życia: domy modułowe zyskują coraz większą popularność
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao S.A.
Styl życia
Do 300 zł na święta dla rodziców i dzieci od Banku Pekao S.A.
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Adrian Cheng należy do jednej z najbardziej majętnych rodzin w Hongkongu.
Styl życia
Miliarder z Chin przywraca francuską markę luksusową. Była uśpiona przez 50 lat
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama