Branża luksusowa zmaga się ze spowolnieniem. Jak segment luksusowy dostosowuje się do zmieniających się realiów na rynku? Przebadali to eksperci z platform analitycznych Luxurynsight i LY Watch.
W 2024 r. globalny rynek dóbr luksusowych skurczył się o 1 proc. do wartości 364 miliardów euro. Niższy popyt ze strony klientów, a także turbulencje związane ze zmianami na świecie zmusiły marki do szukania rozwiązań, które pozwolą przetrwać kryzys.
Do niedawna jedną z takich strategii były regularne podwyżki cen, zwłaszcza torebek. Najbardziej znane marki podnosiły co roku ceny o kilka, a nawet kilkanaście proc..
Jak zauważają analitycy, marki powoli wycofują się z takiej polityki, bo nie zawsze przynosiła spodziewane rezultaty. To i kilka innych zjawisk w branży mody luksusowej opisuje nowy raport pod tytułem „Global Luxury Brand Analysis H1 2025”.
Jego autorami są eksperci z platform analitycznych Luxurynsight i LY Watch (ta druga należy do firmy Heuritech). Analitycy przyjrzeli się działaniom ponad stu marek z górnej półki w pierwszym kwartale 2025 r. i porównali je z danymi z poprzednich lat.
Z raportu wynika, że w pierwszej połowie 2025 r. ceny torebek i innych wyrobów ze skóry, a więc kategorii kluczowych dla wielu marek luksusowych, rosły średnio o zaledwie 1,2 proc. rok do roku. To znacznie mniej niż w poprzednich latach.
Eksperci nakreślili kilka innych zjawisk, które idą w parze z wyhamowaniem wzrostu cen niektórych wyrobów. Jednym z nich jest rosnący nacisk na jakość kosztem ilości. Z raportu wynika, że liczba akcji promocyjnych dotyczących produktów lub usług zmalała o 2 proc. rok do roku.
Wiele marek z górnej półki stawia na najzamożniejszych klientów, którzy w najmniejszym stopniu odczuwają turbulencje na rynku. Ograniczają więc swoją ofertę do najbardziej ekskluzywnych produktów i usług o dużych marżach. Analitycy zauważają jednocześnie, że sektorem, który wyłamuje się ze strategii wyhamowywania podwyżek cen, jest branża biżuterii i zegarków.
Innym ważnym trendem jest oferowanie zamożnym klientom wyjątkowych doświadczeń, a nie jedynie luksusowych produktów. Eksperci z Luxurynsight i LY Watch cytują w tym kontekście tegoroczny raport firmy doradczej Bain & Company, z którego wynika, że sprzedaż tradycyjnych produktów z górnej półki spadła o 1-3 proc. w zależności od regionu, podczas gdy wydatki klientów na różnego rodzaju luksusowe doświadczenia wzrosły o 5 proc.
W odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów marki tworzą dla nich nowe przestrzenie w prestiżowych lokalizacjach, które pozwalają im doświadczyć czegoś więcej niż tylko wysokiej jakości obsługi w trakcie zakupów. Jako przykłady eksperci podają przestrzeń The Louis marki Louis Vuitton w Szanghaju czy ogromny Dior Gold House w Bangkoku.
Autorzy raportu nie mają wątpliwości, że kluczową grupą klientów marek luksusowych będą ci najzamożniejsi. Prognozuje się, że do 2027 r. grupa ta będzie odpowiadać za 65-80 proc. wzrostu sprzedaży.
Jako kolejną znaczącą grupę klientów analitycy wymieniają pokolenia Z i Alfa. W ciągu pięciu najbliższych lat przedstawiciele tych młodych generacji będą stanowić już połowę z około 300 milionów nowych klientów marek z górnej półki.
