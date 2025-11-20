Pałac Buckingham potwierdził zapowiadaną jeszcze w lipcu największą i najbardziej przekrojową wystawę kreacji należących do królowej Elżbiety II. W ramach ekspozycji będzie można przyjrzeć się aż 200 kostiumom, a oprócz tego między innymi biżuterii, dodatkom czy szkicom jej kreacji.

Londyn: Wielka wystawa kreacji Elżbiety II w Pałacu Buckingham

Królowa Elżbieta II od samego początku swojego panowania zwracała na siebie uwagę mediów. Wstępowała na tron w czasach rozwoju i popularyzacji telewizji — najpierw w odcieniach szarości, potem w kolorze.

Nic dziwnego, że uwaga publiki z Wielkiej Brytanii i reszty świata zaczęła skupiać się na jej życiu, a także na jej ubiorze. To właśnie Elżbieta II zapoczątkowała erę monarchów-celebrytów, którzy swoim stylem inspirowali nie tylko osoby z wyższych sfer, jak to było dotychczas, ale reprezentantów wszystkich klas społecznych. Dość powiedzieć, że to właśnie jej ślub — jako pierwszej monarchini w historii — transmitowano w telewizji.

Postać Elżbiety błyskawicznie przenikła do popkultury — zwłaszcza że okres jej panowania przypadł na siedem dekad przełomowych zmian społecznych, politycznych i kulturowych. Przemyślany dobór kostiumów, w jakich pojawiała się publicznie, jej prywatna garderoba, a także duża sympatia, jaką cieszyła się królowa, sprawiły, że Elżbieta równie szybko stała się ikoną stylu.