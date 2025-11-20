Reklama
Pałac Buckingham szykuje wielką wystawę strojów Elżbiety II. Przyciągnie tłumy

W Londynie ruszy wystawa, na którą długo czekali zarówno Brytyjczycy, jaki i miłośnicy stylu Elżbiety II z zagranicy. Do obejrzenia będzie około 200 kreacji legendarnej monarchini. To będzie największa w historii wystawa poświęcona jej charakterystycznemu stylowi.

Publikacja: 20.11.2025 05:00

Elżbieta II przed ślubem siostry, księżniczki Małgorzaty.

Foto: Cecil Beaton/Victoria & Albert Museum

Izabela Popko

Pałac Buckingham potwierdził zapowiadaną jeszcze w lipcu największą i najbardziej przekrojową wystawę kreacji należących do królowej Elżbiety II. W ramach ekspozycji będzie można przyjrzeć się aż 200 kostiumom, a oprócz tego między innymi biżuterii, dodatkom czy szkicom jej kreacji.

Londyn: Wielka wystawa kreacji Elżbiety II w Pałacu Buckingham

Królowa Elżbieta II od samego początku swojego panowania zwracała na siebie uwagę mediów. Wstępowała na tron w czasach rozwoju i popularyzacji telewizji — najpierw w odcieniach szarości, potem w kolorze.

Nic dziwnego, że uwaga publiki z Wielkiej Brytanii i reszty świata zaczęła skupiać się na jej życiu, a także na jej ubiorze. To właśnie Elżbieta II zapoczątkowała erę monarchów-celebrytów, którzy swoim stylem inspirowali nie tylko osoby z wyższych sfer, jak to było dotychczas, ale reprezentantów wszystkich klas społecznych. Dość powiedzieć, że to właśnie jej ślub — jako pierwszej monarchini w historii — transmitowano w telewizji.

Czytaj więcej

Sklep COS w Londynie.
Moda
Najbardziej pożądane marki modowe na świecie. Triumf szwedzkiej elegancji

Postać Elżbiety błyskawicznie przenikła do popkultury — zwłaszcza że okres jej panowania przypadł na siedem dekad przełomowych zmian społecznych, politycznych i kulturowych. Przemyślany dobór kostiumów, w jakich pojawiała się publicznie, jej prywatna garderoba, a także duża sympatia, jaką cieszyła się królowa, sprawiły, że Elżbieta równie szybko stała się ikoną stylu.

Suknia Elżbiety II na ślub księżniczki Małgorzaty w 1960 roku.

Foto: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fot: Paul Bulley

Już za kilka miesięcy będzie można prześledzić rozwój charakterystycznego stylu monarchini. W przestrzeniach The King's Gallery w Pałacu Buckingham odbędzie się największa i najbardziej przekrojowa wystawa ubrań i innych elementów garderoby Elżbiety II, jaką kiedykolwiek zorganizowano.

Suknia Elżbiety II na kolację wydaną na cześć prezydenta Dwighta Eisenhowera w ambasadzie brytyjskie

Suknia Elżbiety II na kolację wydaną na cześć prezydenta Dwighta Eisenhowera w ambasadzie brytyjskiej w Waszyngtonie w 1957 roku.

Foto: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fot: Paul Bulley

Pałac Buckingham potwierdził niedawno datę otwarcia wystawy, którą zapowiadano już od lipca. Wystawa pod tytułem „Queen Elizabeth II: Her Life in Style” (ang. „Królowa Elżbieta II: Jej życie z klasą”) potrwa od 10 kwietnia do 18 października 2026 roku.

Królowa Elżbieta II i jej kreacje 

W ramach wystawy będzie można obejrzeć aż 200 kostiumów, a także biżuterię, kapelusze, buty i akcesoria, które nosiła Elżbieta II w trakcie swojego długiego życia – również w dziedziństwie. Wielu z nich jeszcze nigdy nie prezentowano publicznie. Na wystawę trafią też nigdy niepublikowane szkice projektów i próbki materiałów.

Przezroczysty płaszcz przeciwdeszczowy Elżbiety II na jedwabnej sukience, lata 70.

Foto: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fot: Jon Stokes.

Ekspozycja obejmie kreacje, jakie monarchini miała na sobie w trakcie różnych oficjalnych wydarzeń. Oprócz formalnych garsonek i sukni wieczorowych nie zabraknie też jej sukni ślubnej, sukni koronacyjnej, a także tej, którą miała na sobie w trakcie ślubu swojej siostry, księżniczki Małgorzaty.

Żakiet tweedowy i szkocki kilt w kratę Balmoral. Lata 50.

Foto: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust. Fot: Jon Stokes

Kolejną ciekawostką będzie transparentny plastikowy płaszcz przeciwdeszczowy projektu Hardy’ego Amiesa, który Elżbieta często miała na sobie w latach 60. i dzięki któremu można było oglądać jej barwne kostiumy. Oprócz tego zwiedzający będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się między innymi tweedowej kurtce i tartanowi, z którymi królowa nie rozstawała się w Balmoral, swojej ulubionej rezydencji.

Suknia ślubna Elżbiety z 1947 roku.

Foto: Royal Collection Enterprises Limited 2025 | Royal Collection Trust

Wystawa udowodni, że królowa Elżbieta II nie była marionetką w rękach specjalistów od wizerunku. Brała aktywny udział w tworzeniu swojej garderoby, o czym świadczy jej korespondencja ze stylistami i projektantami, którą również będzie można zobaczyć na wystawie.

