Najbardziej pożądane marki modowe na świecie. Triumf szwedzkiej elegancji

Najnowsze zestawienie najbardziej pożądanych marek świata mody otwiera francuski dom mody Saint Laurent. Uwagę przyciąga jednak przede wszystkim sukces szwedzkiej marki COS należącej do H&M.

Publikacja: 14.11.2025 06:35

Sklep COS w Londynie.

Sklep COS w Londynie.

Foto: Materiały prasowe

Izabela Popko

Ponadczasowy minimalizm spod znaku „cichego luksusu” to estetyka, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Z najnowszego branżowego rankingu platformy zakupowej Lyst wynika, że klienci wciąż stawiają na minimalistyczne i świetnie skrojone ubrania, oczekując zarazem cen, które są do zaakceptowania dla klasy średniej. Świadczy o tym mocny awans na liście „najgorętszych” marek modowych szwedzkiej sieciówki premium — COS.

Ranking Lyst: COS wśród najbardziej pożądanych marek na świecie

Ceniony w branży modowej ranking Lyst Index to barometr oczekiwań klientów i klientek. Pozwala analizować zmiany potrzeb i rosnącą popularność trendów. Najnowsze zestawienie sygnalizuje zmianę preferencji wśród klientów, a także aktualną sytuację branży mody z górnej półki.

Analitycy platformy zakupowej Lyst aktualizują swój ranking co kwartał. Powstaje on na podstawie aktywności użytkowników platformy z całego świata, a także szerszego grona internautów, między innymi w platformach społecznościowych.

Garnituru w pewnych kręgach nadal nic nie zastąpi – przekonuje Michał Zaczyński.
Moda
Nowe zasady mody biurowej. Cichy luksus, mokasyny i mężczyźni w perłach

Z zestawienia za trzeci kwartał 2025 r. wynika, że w liczącym 20 pozycji rankingu swoją obecność zaznacza szwedzka marka COS, należąca do szwedzkiego koncernu H&M.

W stosunku do poprzedniego zestawienia COS wspiął się o cztery miejsca, plasując się na trzeciej pozycji, tuż za domem mody Saint Laurent, który zdetronizował dotychczasowego lidera, markę Miu Miu, zajmującą obecnie drugie miejsce. Wraz z domami mody Versace, Burberry i Gucci COS zaliczył największy awans.

Z danych wynika, że w trzecim kwartale tego roku liczba wyszukiwań produktów marki COS w platformie Lyst wzrosła o 147 proc. Kaszmirowy sweter szwedzkiej marki powrócił na listę najbardziej pożądanych produktów modowych (ostatni raz znalazł się w tym gronie w czwartym kwartale 2024 roku).

Lyst Index: barometr branży luksusowej

Analitycy Lysta tak podsumowują roszady w zestawieniu za trzeci kwartał: „marki, które odniosły największy sukces to te, które wiedzą, czym są”. Eksperci podkreślają, że największymi zwycięzcami aktualnego rankingu są marki, które „nie idą za rytmem, ale narzucają tempo”.

Oprócz COS-a autorzy raportu wymieniają w tym kontekście francuski dom mody Saint Laurent, który awansował o dwa miejsca, debiutując na pozycji lidera indeksu Lyst. Analitycy wskazują na konsekwentny styl francuskiej marki, który definiują wyraziste, a zarazem wyrafinowane i minimalistyczne kroje spod znaku kobiecego „power dressingu”.

Nic dziwnego, że jeden z wyrobów Saint Laurenta również trafił na listę najbardziej rozchwytywanych produktów. Model butów „Le Loafer”, bo o nim mowa, zaliczył 66-proc. wzrost liczby wyszukań.

Wśród największych wygranych aktualnego rankingu, którzy nadają ton wiodącym trendom w modzie, autorzy zestawienia wymieniają też amerykańską markę The Row, której minimalistyczny styl wpisuje się w estetykę „cichego luksusu”. The Row awansowała w rankingu Lysta o dwa miejsca na pozycję czwartą, zaś model butów o nazwie „Eel” amerykańskiej marki znalazł się na liście najgorętszych produktów w minionym kwartale.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Lifestyle Moda Luksus

