Sklep COS w Londynie.
Ponadczasowy minimalizm spod znaku „cichego luksusu” to estetyka, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Z najnowszego branżowego rankingu platformy zakupowej Lyst wynika, że klienci wciąż stawiają na minimalistyczne i świetnie skrojone ubrania, oczekując zarazem cen, które są do zaakceptowania dla klasy średniej. Świadczy o tym mocny awans na liście „najgorętszych” marek modowych szwedzkiej sieciówki premium — COS.
Ceniony w branży modowej ranking Lyst Index to barometr oczekiwań klientów i klientek. Pozwala analizować zmiany potrzeb i rosnącą popularność trendów. Najnowsze zestawienie sygnalizuje zmianę preferencji wśród klientów, a także aktualną sytuację branży mody z górnej półki.
Analitycy platformy zakupowej Lyst aktualizują swój ranking co kwartał. Powstaje on na podstawie aktywności użytkowników platformy z całego świata, a także szerszego grona internautów, między innymi w platformach społecznościowych.
Z zestawienia za trzeci kwartał 2025 r. wynika, że w liczącym 20 pozycji rankingu swoją obecność zaznacza szwedzka marka COS, należąca do szwedzkiego koncernu H&M.
W stosunku do poprzedniego zestawienia COS wspiął się o cztery miejsca, plasując się na trzeciej pozycji, tuż za domem mody Saint Laurent, który zdetronizował dotychczasowego lidera, markę Miu Miu, zajmującą obecnie drugie miejsce. Wraz z domami mody Versace, Burberry i Gucci COS zaliczył największy awans.
Z danych wynika, że w trzecim kwartale tego roku liczba wyszukiwań produktów marki COS w platformie Lyst wzrosła o 147 proc. Kaszmirowy sweter szwedzkiej marki powrócił na listę najbardziej pożądanych produktów modowych (ostatni raz znalazł się w tym gronie w czwartym kwartale 2024 roku).
Analitycy Lysta tak podsumowują roszady w zestawieniu za trzeci kwartał: „marki, które odniosły największy sukces to te, które wiedzą, czym są”. Eksperci podkreślają, że największymi zwycięzcami aktualnego rankingu są marki, które „nie idą za rytmem, ale narzucają tempo”.
Oprócz COS-a autorzy raportu wymieniają w tym kontekście francuski dom mody Saint Laurent, który awansował o dwa miejsca, debiutując na pozycji lidera indeksu Lyst. Analitycy wskazują na konsekwentny styl francuskiej marki, który definiują wyraziste, a zarazem wyrafinowane i minimalistyczne kroje spod znaku kobiecego „power dressingu”.
Nic dziwnego, że jeden z wyrobów Saint Laurenta również trafił na listę najbardziej rozchwytywanych produktów. Model butów „Le Loafer”, bo o nim mowa, zaliczył 66-proc. wzrost liczby wyszukań.
Wśród największych wygranych aktualnego rankingu, którzy nadają ton wiodącym trendom w modzie, autorzy zestawienia wymieniają też amerykańską markę The Row, której minimalistyczny styl wpisuje się w estetykę „cichego luksusu”. The Row awansowała w rankingu Lysta o dwa miejsca na pozycję czwartą, zaś model butów o nazwie „Eel” amerykańskiej marki znalazł się na liście najgorętszych produktów w minionym kwartale.
