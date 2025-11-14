Ponadczasowy minimalizm spod znaku „cichego luksusu” to estetyka, która cieszy się niesłabnącą popularnością. Z najnowszego branżowego rankingu platformy zakupowej Lyst wynika, że klienci wciąż stawiają na minimalistyczne i świetnie skrojone ubrania, oczekując zarazem cen, które są do zaakceptowania dla klasy średniej. Świadczy o tym mocny awans na liście „najgorętszych” marek modowych szwedzkiej sieciówki premium — COS.

Reklama Reklama

Ranking Lyst: COS wśród najbardziej pożądanych marek na świecie

Ceniony w branży modowej ranking Lyst Index to barometr oczekiwań klientów i klientek. Pozwala analizować zmiany potrzeb i rosnącą popularność trendów. Najnowsze zestawienie sygnalizuje zmianę preferencji wśród klientów, a także aktualną sytuację branży mody z górnej półki.

Analitycy platformy zakupowej Lyst aktualizują swój ranking co kwartał. Powstaje on na podstawie aktywności użytkowników platformy z całego świata, a także szerszego grona internautów, między innymi w platformach społecznościowych.

Z zestawienia za trzeci kwartał 2025 r. wynika, że w liczącym 20 pozycji rankingu swoją obecność zaznacza szwedzka marka COS, należąca do szwedzkiego koncernu H&M.