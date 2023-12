Co definiuje tę estetykę? Przede wszystkim wygoda, minimalizm ponadczasowe fasony i tkaniny najwyższej jakości. Spory wzrost popularności notują takie elementy garderoby jak klasyczne trencze, kostiumy w garniturowym stylu, a także wyroby ze skóry. Z kolei wśród wiodących marek, których stylistyka wpisuje się w trend „leniwego luksusu”, analitycy wymienili The Row, UGG, COS i Skims.

Choć wiele osób wciąż pracuje zdalnie lub w trybie hybrydowym, to spora część z nas wróciła do biur – a tam raczej stawia się na klasykę. Autorzy raportu podkreślają jednak, że w 2024 roku nawet pozornie nudny biurowy ubiór stanie się dla nas „płótnem” dla bardziej kreatywnych stylizacji, w których kluczową rolę będzie grał komfort z dużą dawką indywidualizmu.

„Leniwy luksus”: jakie będą trendy na 2024 rok?

W taki kierunek wpisuje się nie tylko „leniwy luksus”, ale również kilka innych trendów, które zdaniem ekspertów z Depop w najbliższych miesiącach zdominują nasze garderoby. Przewidują oni, że mocno będzie trzymał się między innymi styl sportowy.

Co ciekawe jednak, nie oznacza to, że modne ubrania czy obuwie nawiązujące do sportowej stylistyki rzeczywiście będą nadawać się do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Autorzy raportu podkreślają, że często ich jedyną funkcją będzie zadawanie szyku na ulicach wielkich miast.

W modzie stricte kobiecej rok 2024 minie pod znakiem romantycznego, dziewczęcego stylu. Popularność zyskują baletki, spódniczki mini, pantofle typu mary jane, falbanki i kokardy.

Niejako w kontraście do tej estetyki znajduje się jeszcze jeden trend, na który wskazali autorzy raportu. Chodzi o styl, który fantazyjnie nazwali oni „akademią brzydoty”. W tej eklektycznej i nieco dziwacznej estetyce, punktem wyjścia jest klasyczny uczniowski uniform, który na zasadzie kontrastu będziemy „udziwniać” ekscentrycznymi dodatkami i zabawnymi nadrukami.