Lewitujący dom w lesie. Willa pod Warszawą, która „unosi się” w powietrzu

W lesie niedaleko Warszawy stanęła willa, która wywołuje ciekawe złudzenie optyczne, które udało się uzyskać dzięki umieszczeniu luster na części elewacji. Dzięki temu ma pierwszy rzut oka wydaje się, jakby górna część domu dosłownie unosiła się w powietrzu. Za efektowny projekt odpowiada ceniony architekt Marcin Tomaszewski, założyciel pracowni Reform z Łodzi.

Mirror House: willa z efektem lewitacji

Kierujący łódzkim biurem architektonicznym Reform Marcin Tomaszewski jest znany z nieszablonowych i odważnych projektów rezydencji. Architekt otrzymał zresztą za swoje realizacje szereg nagród, między innymi w konkursie Polska Architektura, European Property Awards czy Iconic Awards.

Do tego grona dołączył kolejny projekt pracowni Reform – leśna rezydencja o nazwie Mirror House, która sprawia wrażenie, jakby jej górna część unosiła się w powietrzu.

Taki efekt udało się uzyskać dzięki ciekawemu zabiegowi. W środkowej części budynku architekci umieścili pas lustrzanej fasady. To właśnie od tych luster rezydencja bierze swoją nazwę.