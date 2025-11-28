Reklama
Najlepsze restauracje na świecie. Trzy lokale z Polski na prestiżowej liście

W tegorocznym rankingu La Liste czołowe miejsce zajęło ex aequo aż dziesięć restauracji. Znacznie zmalała natomiast polska reprezentacja wśród najlepszych tego typu lokali na świecie.

Publikacja: 28.11.2025 11:55

W tegorocznym gronie tysiąca najlepszych restauracji na świecie znalazły się trzy restauracje z Polski. Rok temu było ich aż osiem.

Foto: Edward Howell Unsplash

Izabela Popko

Z najnowszego rankingu najlepszych restauracji na świecie La Liste wynika, że globalna gastronomia stoi na coraz wyższym poziomie, rośnie też konkurencyjność w tej branży. Na tym tle płyną niewesołe wieści dla Polski: w tegorocznym zestawieniu znalazło się znacznie mniej lokali z Polski niż przed rokiem, w dodatku spadły noty tych, które utrzymały się w rankingu.

La Liste 2026: Najlepsze restauracje na świecie

W czołówce najlepszych restauracji na świecie jest coraz ciaśniej – tak wynika z aktualnego rankingu La Liste. Twórcy zestawienia, którzy już od 2014 roku wyłaniają tysiąc najlepszych lokali na naszym globie, przyznali tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziesięciu miejscom z całego świata.

Ranking powstaje na podstawie analizy gigantycznej bazy danych, między innymi publikacji na temat poszczególnych restauracji na blogach i w prasie oraz recenzji w internecie. Twórcą La Liste jest Philippe Faure, były francuski dyplomata, który teraz działa w branży gastronomicznej i turystycznej.

Czytaj więcej

Polskie restauracje znalazły się na liście najlepszych na świecie lokali przyjaznych psom.
Restauracje
Dwie polskie restauracje wśród najlepszych na świecie. Głosowali miłośnicy psów

Poziom tegorocznego rankingu jest jeszcze bardziej wyśrubowany niż w 2024 roku. Przypomnijmy, że przed rokiem eksperci z La Liste ogłosili nietypowy werdykt, przyznając tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziewięciu lokalom z całego globu. W tym roku do grona liderów jury postanowiło zakwalifikować jeszcze więcej lokali.

Taką samą notę otrzymało nie dziewięć, ale już dziesięć restauracji. Są to: Cheval Blanc by Peter Knogl z Bazylei, Da Vittorio z włoskiego Brusaporto, Guy Savoy z Paryża, Le Bernardin z Nowego Jorku, Martín Berasategui z Lasarte-Oria w Hiszpanii, Schwarzwaldstube z niemieckiego Baiersbronn, SingleThread z Healdsburga w USA, Robuchon au Dôme z Makao, Matsukawa z japońskiego Minato-ku i Lung King Heen z Hongkongu.

Kolejność restauracji jest dowolna. Cała dziesiątka otrzymała tę samą, najwyższą w całym rankingu notę, czyli 99,50 punktu.

Porównując aktualną ścisłą czołówkę z tą ubiegłoroczną, nastąpiły w niej pewne roszady. Z grona liderów wypadły dwie restauracje: L'Enclume – Simon Rogan z brytyjskiego Grange-over-Sands i La Vague d’Or z Saint-Tropez. Nowi liderzy to z kolei Da Vittorio, Martín Berasategui i Robuchon au Dôme.

Trzy restauracje z Polski w gronie najlepszych na świecie

W tegorocznym gronie tysiąca najlepszych restauracji na naszym globie znalazły się jedynie trzy restauracje z Polski. Rok temu było ich aż osiem, co świadczy o jeszcze bardziej wyśrubowanych standardach rankingu.

Najwięcej punktów ze wszystkich polskich restauracji zdobyła posiadająca dwie gwiazdki Michelin krakowska Bottiglieria 1881. W tegorocznym rankingu La Liste uzyskała notę 85 punktów, aż o dwa i pół punktu mniej niż przed rokiem.

W zestawieniu udało się utrzymać jeszcze dwóm restauracjom z naszego kraju, obydwie posiadają po jednej gwiazdce Michelin. Poznańska „Muga” zdobyła 77 punktów – o półtora punktu mniej niż rok temu.

Trzecia restauracja to Arco by Paco Pérez z Gdańska, której przyznano 76,50 punktu. W stosunku do punktacji przed rokiem ten lokal stracił najmniej, bo tylko pół punktu.

Z rankingu La Liste wypadło aż pięć lokali z Polski. Są to: Drukarnia Smaku Cristina z Zakopanego, warszawskie Epoka i Nuta, Giewont z Kościeliska i krakowskie Trzy Rybki.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska wielkopolskie Poznań dolnośląskie Wrocław małopolskie Kraków Styl Życia Gastronomia

