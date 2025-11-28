Aktualizacja: 28.11.2025 18:33 Publikacja: 28.11.2025 11:55
W tegorocznym gronie tysiąca najlepszych restauracji na świecie znalazły się trzy restauracje z Polski. Rok temu było ich aż osiem.
Z najnowszego rankingu najlepszych restauracji na świecie La Liste wynika, że globalna gastronomia stoi na coraz wyższym poziomie, rośnie też konkurencyjność w tej branży. Na tym tle płyną niewesołe wieści dla Polski: w tegorocznym zestawieniu znalazło się znacznie mniej lokali z Polski niż przed rokiem, w dodatku spadły noty tych, które utrzymały się w rankingu.
W czołówce najlepszych restauracji na świecie jest coraz ciaśniej – tak wynika z aktualnego rankingu La Liste. Twórcy zestawienia, którzy już od 2014 roku wyłaniają tysiąc najlepszych lokali na naszym globie, przyznali tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziesięciu miejscom z całego świata.
Ranking powstaje na podstawie analizy gigantycznej bazy danych, między innymi publikacji na temat poszczególnych restauracji na blogach i w prasie oraz recenzji w internecie. Twórcą La Liste jest Philippe Faure, były francuski dyplomata, który teraz działa w branży gastronomicznej i turystycznej.
Poziom tegorocznego rankingu jest jeszcze bardziej wyśrubowany niż w 2024 roku. Przypomnijmy, że przed rokiem eksperci z La Liste ogłosili nietypowy werdykt, przyznając tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziewięciu lokalom z całego globu. W tym roku do grona liderów jury postanowiło zakwalifikować jeszcze więcej lokali.
Taką samą notę otrzymało nie dziewięć, ale już dziesięć restauracji. Są to: Cheval Blanc by Peter Knogl z Bazylei, Da Vittorio z włoskiego Brusaporto, Guy Savoy z Paryża, Le Bernardin z Nowego Jorku, Martín Berasategui z Lasarte-Oria w Hiszpanii, Schwarzwaldstube z niemieckiego Baiersbronn, SingleThread z Healdsburga w USA, Robuchon au Dôme z Makao, Matsukawa z japońskiego Minato-ku i Lung King Heen z Hongkongu.
Kolejność restauracji jest dowolna. Cała dziesiątka otrzymała tę samą, najwyższą w całym rankingu notę, czyli 99,50 punktu.
Porównując aktualną ścisłą czołówkę z tą ubiegłoroczną, nastąpiły w niej pewne roszady. Z grona liderów wypadły dwie restauracje: L'Enclume – Simon Rogan z brytyjskiego Grange-over-Sands i La Vague d’Or z Saint-Tropez. Nowi liderzy to z kolei Da Vittorio, Martín Berasategui i Robuchon au Dôme.
W tegorocznym gronie tysiąca najlepszych restauracji na naszym globie znalazły się jedynie trzy restauracje z Polski. Rok temu było ich aż osiem, co świadczy o jeszcze bardziej wyśrubowanych standardach rankingu.
Najwięcej punktów ze wszystkich polskich restauracji zdobyła posiadająca dwie gwiazdki Michelin krakowska Bottiglieria 1881. W tegorocznym rankingu La Liste uzyskała notę 85 punktów, aż o dwa i pół punktu mniej niż przed rokiem.
W zestawieniu udało się utrzymać jeszcze dwóm restauracjom z naszego kraju, obydwie posiadają po jednej gwiazdce Michelin. Poznańska „Muga” zdobyła 77 punktów – o półtora punktu mniej niż rok temu.
Trzecia restauracja to Arco by Paco Pérez z Gdańska, której przyznano 76,50 punktu. W stosunku do punktacji przed rokiem ten lokal stracił najmniej, bo tylko pół punktu.
Z rankingu La Liste wypadło aż pięć lokali z Polski. Są to: Drukarnia Smaku Cristina z Zakopanego, warszawskie Epoka i Nuta, Giewont z Kościeliska i krakowskie Trzy Rybki.
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
