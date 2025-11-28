Z najnowszego rankingu najlepszych restauracji na świecie La Liste wynika, że globalna gastronomia stoi na coraz wyższym poziomie, rośnie też konkurencyjność w tej branży. Na tym tle płyną niewesołe wieści dla Polski: w tegorocznym zestawieniu znalazło się znacznie mniej lokali z Polski niż przed rokiem, w dodatku spadły noty tych, które utrzymały się w rankingu.

La Liste 2026: Najlepsze restauracje na świecie

W czołówce najlepszych restauracji na świecie jest coraz ciaśniej – tak wynika z aktualnego rankingu La Liste. Twórcy zestawienia, którzy już od 2014 roku wyłaniają tysiąc najlepszych lokali na naszym globie, przyznali tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziesięciu miejscom z całego świata.

Ranking powstaje na podstawie analizy gigantycznej bazy danych, między innymi publikacji na temat poszczególnych restauracji na blogach i w prasie oraz recenzji w internecie. Twórcą La Liste jest Philippe Faure, były francuski dyplomata, który teraz działa w branży gastronomicznej i turystycznej.

Poziom tegorocznego rankingu jest jeszcze bardziej wyśrubowany niż w 2024 roku. Przypomnijmy, że przed rokiem eksperci z La Liste ogłosili nietypowy werdykt, przyznając tytuł najlepszej restauracji na świecie aż dziewięciu lokalom z całego globu. W tym roku do grona liderów jury postanowiło zakwalifikować jeszcze więcej lokali.