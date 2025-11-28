Reklama
Rozwiń
Reklama

Certina DS Action Diver 38 mm: Kiedy mniej znaczy więcej

Czasy zegarków nurkowych w rozmiarze solidnej patelni odchodzą do przeszłości. Nie chcemy ostentacji, pragniemy praktyczności i uniwersalności, a zarazem nie zamierzamy rezygnować ze stylu. Projektanci zegarków ze szwajcarskiej marki Certina dobrze o tym wiedzą.

Publikacja: 28.11.2025 15:47

Wszystkie wersje modelu Certina DS Action Diver 38 mm.

Wszystkie wersje modelu Certina DS Action Diver 38 mm.

Foto: Materiały prasowe

Andrzej Chojnowski

Zegarek nurkowy to chyba najbardziej uniwersalny element męskiej garderoby. Jest wszechstronny, pasuje i do akwalungu, i do garnituru, a także do dżinsów i sneakersów. Tę prawdę znają szwajcarscy producenci zegarków. Wśród nich jest też Certina, marka dysponująca ogromnym doświadczeniem w produkcji zegarków, które sprawdzą się na dużych głębokościach – i na suchym lądzie.

Certina DS Action Diver 38 mm: Zegarek nurkowy na suchy ląd

Prawdziwa uniwersalność to jednak coś więcej niż tylko kwestia stylu. Zegarek uniwersalny musi spełnić swoją funkcję w każdych warunkach. Taki jest nowy model DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 – dzięki certyfikatowi ISO 6425, ceramicznej wkładce bezela odpornej na zarysowania, automatycznemu mechanizmowi Powermatic 80 oraz systemowi DS Concept Extreme Shock Resistance, pozostaje niezawodny i precyzyjny niezależnie od pory roku czy środowiska. Do tej wszechstronności nawiązuje hasło najnowszej kampanii marki Certina „Od największych głębin po najwyższe szczyty – count on me”. 

Foto: Materiały prasowe

Kolekcja DS Action, zaprezentowana po raz pierwszy w 2004 roku, była nowym otwarciem dla szwajcarskiej marki i od tej pory pozostaje jednym z bestsellerów. Nowa, 38-milimetrowa wersja modelu Certina DS Action Diver, wzbogacona o dodatkowe funkcje, zachowuje wytrzymałość zgodną z DNA marki, czego dowodem są wspomniana ceramiczna wkładka bezela odporna na uszkodzenia i zarysowania oraz zastosowanie najnowszej generacji systemu DS Concept Extreme Shock Resistance.

Foto: Materiały prasowe

Reklama
Reklama

Wewnątrz koperty modelu Certina DS Action Diver 38 mm pracuje mechanizm automatyczny Powermatic 80 z 80-godzinną rezerwą chodu, sprężyną włosową Nivachron gwarantującą precyzję pracy oraz odporność na działanie pól magnetycznych. Koperta zapewnia wodoszczelność do 300 metrów.

Foto: Materiały prasowe

Zegarek Certina DS Action Diver 38 mm jest dostępny w pięciu wersjach: stalowej z czarną tarczą i czarnym, ceramicznym pierścieniem bezela, stalowej z czarną, zieloną lub niebieską tarczą, tytanowej, a także w minimalistycznej wersji z monochromatyczną kopertą, czarną tarczą oraz paskiem nylonowym wykonanym z tkaniny pozyskanej z poddanego recyklingowi plastiku wyłowionego z mórz i oceanów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Lifestyle Gadżety Zegarki

Zegarek nurkowy to chyba najbardziej uniwersalny element męskiej garderoby. Jest wszechstronny, pasuje i do akwalungu, i do garnituru, a także do dżinsów i sneakersów. Tę prawdę znają szwajcarscy producenci zegarków. Wśród nich jest też Certina, marka dysponująca ogromnym doświadczeniem w produkcji zegarków, które sprawdzą się na dużych głębokościach – i na suchym lądzie.

Certina DS Action Diver 38 mm: Zegarek nurkowy na suchy ląd

Reklama
Ambasadorem nowej kolekcji Omega Seamaster Planet Ocean został brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson
Zegarki
Omega Seamaster Planet Ocean: generacja Z jak zegarek
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina.
Zegarki
Omega Speedmaster 38 mm Milano-Cortina 2026. Białe szaleństwo
Wśród premierowych wersji uwagę zwraca przede wszystkim model Black Edition z czarną, matową tarczą
Zegarki
Omega Speedmaster Dark & Grey Side of the Moon. Powrót na ciemną stronę Księżyca
Ambasadorką marki – i zarazem kolekcji Logines PrimaLuna - jest amerykańska aktorka Jennifer Lawrenc
Zegarki
Nowa kolekcja Longines PrimaLuna Moonphase Automatic. Czas na kobiecość
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Materiał Promocyjny
AI w M&A – jak wykorzystać technologie w procesach transakcyjnych
Swatch MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold.
Zegarki
Swatch MoonSwatch Mission to Earthphase – Moonshine Gold. W drodze na Księżyc
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama