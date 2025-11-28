Certina DS Action Diver 38 mm: Kiedy mniej znaczy więcej

Zegarek nurkowy to chyba najbardziej uniwersalny element męskiej garderoby. Jest wszechstronny, pasuje i do akwalungu, i do garnituru, a także do dżinsów i sneakersów. Tę prawdę znają szwajcarscy producenci zegarków. Wśród nich jest też Certina, marka dysponująca ogromnym doświadczeniem w produkcji zegarków, które sprawdzą się na dużych głębokościach – i na suchym lądzie.

Certina DS Action Diver 38 mm: Zegarek nurkowy na suchy ląd

Prawdziwa uniwersalność to jednak coś więcej niż tylko kwestia stylu. Zegarek uniwersalny musi spełnić swoją funkcję w każdych warunkach. Taki jest nowy model DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 – dzięki certyfikatowi ISO 6425, ceramicznej wkładce bezela odpornej na zarysowania, automatycznemu mechanizmowi Powermatic 80 oraz systemowi DS Concept Extreme Shock Resistance, pozostaje niezawodny i precyzyjny niezależnie od pory roku czy środowiska. Do tej wszechstronności nawiązuje hasło najnowszej kampanii marki Certina „Od największych głębin po najwyższe szczyty – count on me”.

Foto: Materiały prasowe

Kolekcja DS Action, zaprezentowana po raz pierwszy w 2004 roku, była nowym otwarciem dla szwajcarskiej marki i od tej pory pozostaje jednym z bestsellerów. Nowa, 38-milimetrowa wersja modelu Certina DS Action Diver, wzbogacona o dodatkowe funkcje, zachowuje wytrzymałość zgodną z DNA marki, czego dowodem są wspomniana ceramiczna wkładka bezela odporna na uszkodzenia i zarysowania oraz zastosowanie najnowszej generacji systemu DS Concept Extreme Shock Resistance.