Certina DS Action Diver 38 mm: Kiedy mniej znaczy więcej

Aktualizacja: 28.11.2025 18:36 Publikacja: 28.11.2025 15:47
Wszystkie wersje modelu Certina DS Action Diver 38 mm.
Foto: Materiały prasowe
Zegarek nurkowy to chyba najbardziej uniwersalny element męskiej garderoby. Jest wszechstronny, pasuje i do akwalungu, i do garnituru, a także do dżinsów i sneakersów. Tę prawdę znają szwajcarscy producenci zegarków. Wśród nich jest też Certina, marka dysponująca ogromnym doświadczeniem w produkcji zegarków, które sprawdzą się na dużych głębokościach – i na suchym lądzie.
Prawdziwa uniwersalność to jednak coś więcej niż tylko kwestia stylu. Zegarek uniwersalny musi spełnić swoją funkcję w każdych warunkach. Taki jest nowy model DS Action Diver 38 mm Powermatic 80 – dzięki certyfikatowi ISO 6425, ceramicznej wkładce bezela odpornej na zarysowania, automatycznemu mechanizmowi Powermatic 80 oraz systemowi DS Concept Extreme Shock Resistance, pozostaje niezawodny i precyzyjny niezależnie od pory roku czy środowiska. Do tej wszechstronności nawiązuje hasło najnowszej kampanii marki Certina „Od największych głębin po najwyższe szczyty – count on me”.
Foto: Materiały prasowe
Kolekcja DS Action, zaprezentowana po raz pierwszy w 2004 roku, była nowym otwarciem dla szwajcarskiej marki i od tej pory pozostaje jednym z bestsellerów. Nowa, 38-milimetrowa wersja modelu Certina DS Action Diver, wzbogacona o dodatkowe funkcje, zachowuje wytrzymałość zgodną z DNA marki, czego dowodem są wspomniana ceramiczna wkładka bezela odporna na uszkodzenia i zarysowania oraz zastosowanie najnowszej generacji systemu DS Concept Extreme Shock Resistance.
Foto: Materiały prasowe
Wewnątrz koperty modelu Certina DS Action Diver 38 mm pracuje mechanizm automatyczny Powermatic 80 z 80-godzinną rezerwą chodu, sprężyną włosową Nivachron gwarantującą precyzję pracy oraz odporność na działanie pól magnetycznych. Koperta zapewnia wodoszczelność do 300 metrów.
Foto: Materiały prasowe
Zegarek Certina DS Action Diver 38 mm jest dostępny w pięciu wersjach: stalowej z czarną tarczą i czarnym, ceramicznym pierścieniem bezela, stalowej z czarną, zieloną lub niebieską tarczą, tytanowej, a także w minimalistycznej wersji z monochromatyczną kopertą, czarną tarczą oraz paskiem nylonowym wykonanym z tkaniny pozyskanej z poddanego recyklingowi plastiku wyłowionego z mórz i oceanów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zegarek nurkowy to chyba najbardziej uniwersalny element męskiej garderoby. Jest wszechstronny, pasuje i do akwalungu, i do garnituru, a także do dżinsów i sneakersów. Tę prawdę znają szwajcarscy producenci zegarków. Wśród nich jest też Certina, marka dysponująca ogromnym doświadczeniem w produkcji zegarków, które sprawdzą się na dużych głębokościach – i na suchym lądzie.
Seamaster Planet Ocean, słynny model Omegi, kończy 20 lat. To dobry moment, by zaprezentować jego następcę. Szwa...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Sportowcy zaczęli odliczanie do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich Milano-Cortina. 100 dni przed inauguracją...
Czerń to zawsze dobry pomysł – nie tylko w modzie, także w świecie zegarków. Udowadnia to Omega prezentując ewol...
Longines wprowadza na rynek odświeżoną kolekcję zegarków PrimaLuna, która ma szansę na nowo zdefiniować pojęcie...
Swatch lubi zaskakiwać zegarkami – taka też jest najnowsza premiera szwajcarskiej marki, model Mission to Earthp...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas