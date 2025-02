Ulubiony przysmak pokolenia Z stał się światowym fenomenem. Braki w sklepach

W Japonii stosunkowo rzadko pije się matchę, choć ceremonia jej parzenia ma w tym kraju bardzo długą historię. W dużej mierze wynika to z ceny zielonego proszku – nawet w swojej ojczyźnie matcha stanowi produkt luksusowy. Nie pomaga rosnąca popularność matchy na świecie – z jednej strony przyczynia się ona do wzrostu cen, z drugiej – do coraz większych problemów z dostępnością tego produktu.

Matcha i pokolenie Z

Cytujący dane japońskiego Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa „Bloomberg” informuje, że w 2024 roku eksport zielonej herbaty (w tym również matchy), osiągnął rekordową wartość na poziomie prawie 36,5 miliardów jenów, czyli około 244 milionów dolarów. To aż o 25 procent więcej niż rok wcześniej.

Aby zapewnić płynność działalności, w ostatnim roku wielu czołowych producentów matchy ograniczyło sprzedaż swojego produktu dla dystrybutorów. W rezultacie sklepy z matchą i produktami na jej bazie dosłownie opustoszały. Niektóre sklepy wprowadziły też limity na kupno matchy i produktów zawierających tę herbatę, podniosły też ceny.

Zdaniem branżowych ekspertów, z którymi rozmawiali dziennikarze „Bloomberga”, do niedoborów matchy w japońskich sklepach od szeregu lat przyczynia się postępujące starzenie się społeczeństwa Japonii. Uprawami zielonej herbaty i produkcją matchy zajmują się coraz starsze osoby, a młodych ludzi nie interesuje przejęcie ich biznesów. W rezultacie w latach 2008-2023 produkcja matchy spadła o 22 procent.

Do problemów na rynku matchy w Japonii przyczyniają się również turyści, którzy kupują ogromne ilości zielonego proszku i wszystkiego, co go zawiera. Korzystając z korzystnego kursu jena, w ubiegłym roku Japonię odwiedziło 37 milionów osób z całego świata – aż o 47 procent więcej niż w roku 2023.