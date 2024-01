Milionerka z Austrii rozdaje część majątku. „Państwo nie chce mnie opodatkować”

Engelhorn krytykuje politykę Austrii i innych państw, w których nie obowiązuje podatek od spadku po jakimkolwiek członku rodziny. Jeżeli więc prawo jej na to nie pozwala, młoda dziedziczka chce sama rozdysponować 90 procent pieniędzy, które pozostawiła jej babcia.

Komu zamierza przekazać swoją fortunę? To pytanie skierowała do swoich rodaków w ramach inicjatywy, którą nazwała Dobrą Radą ds. Redystrybucji (niem. Guter Rat für Rückverteilung”). Marlene wysłała dziesięć tysięcy listów do losowo wybranych mieszkańców Austrii w wieku powyżej 16 lat, w których prosi ich o udział w inicjatywie.

Z grona chętnych Engelhorn wybierze 50 osób. Wraz z naukowcami i społecznikami będą one wspólnie obradować nad tym, na jakie cele dziedziczka ma przeznaczyć swoje pieniądze. Spotkania będą odbywać się weekendowo od marca do czerwca 2024 roku.

Każdy uczestnik serii obrad otrzyma po 1200 euro za weekend. Jeżeli obradujący nie dojdą do porozumienia co do redystrybucji pieniędzy Engelhorn, wszystkie zainwestowane przez nią środki wrócą na konto.

Marlene Engelhorn pyta Austriaków, na jaki cel ma przeznaczyć swoje miliony

Marlene Engelhorn urodziła się w 1992 w Wiedniu, skończyła germanistykę na tamtejszym uniwersytecie. Jest dziennikarką i aktywistką, która zasłynęła ze swojego radykalnego podejścia do redystrybucji pieniędzy zalegających na kontach najbogatszych ludzi na świecie.

W 2021 roku stworzyła inicjatywę o nazwie Taxmenow (ang. „opodatkuj mnie teraz”), zrzeszającą zamożnych mieszkańców krajów niemieckojęzycznych. Stowarzyszenie nawołuje rządy tych państw o większe opodatkowanie bogatych obywateli, między innymi o wprowadzenie podatku od dużych spadków. Dziedziczka należy też do innej organizacji o nazwie Millionaires for Humanity (ang. Milionerzy dla Ludzkości).