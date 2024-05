Ananas z różowym miąższem kosztuje majątek. Rośnie moda na owoce luksusowe

Rubyglow jest uprawiany w ograniczonej ilości, to sprawia, że podaż jest znacznie mniejsza niż popyt. Ograniczona dostępność owocu wpływa na jego cenę, czyniąc go produktem ekskluzywnym. Kolejnym czynnikiem ma być także transport i dystrybucja – ze względu na delikatną naturę Rubyglow, owoce te muszą być transportowane w odpowiednich warunkach, aby zachowały swoją jakość i świeżość. To zwiększa zaś koszty logistyczne, które są przekładane na finalną cenę produktu.

Nie bez znaczenia dla ceny jest oczywiście także sam wygląd produktu oraz jego smak. Poza wyjątkowo atrakcyjnym miąższem, którego intensywny kolor sprawia, że przyciąga wizualnie, owoc ten zdecydowanie wyróżnia się także smakiem – jego miąższ ma być soczysty, słodki i aromatyczny, co czyni go doskonałym dodatkiem do różnorodnych potraw i deserów.

Moda na luksusowe owoce. Furorę robi nie tylko ananas Rubyglow

Ananas Rubyglow to jedynie część szerszego trendu, który w ostatnim czasie zyskuje na popularności w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie wydają się bowiem być szczególnie zainteresowani nowymi odmianami owoców. I są za nie w stanie zapłacić naprawdę dużo. CNN wspomina między innymi o popularności niezwykle drogich jabłek Honeycrisp, winogron Cotton Candy czy pionowo uprawianych japońskich truskawek.

Według danych Rabobanku, w ciągu ostatniej dekady dostępność niezwykle drogich owoców – nowych odmian jagód, mango czy awokado – znacznie wzrosła. Niektóre z nich w USA zyskały już nawet miano kultowych – mowa między innymi o winogronach „z waty cukrowej”, które nazwane tak zostały ze względu na swoją słodycz. Na rynku pojawiły się one w 2011 roku i niemal natychmiast stały się popularne. Podobnie było w przypadku owocu Sumo Citrus – połączenia pomarańczy, pomelo i mandarynek. W ich przypadku konsumenci są skłonni wydać „nieco” więcej. A ich cena i tak jest jednak dość niska, jeśli porównać je na przykład do japońskich truskawek Oishii, uprawianych na farmach wertykalnych w Stanach Zjednoczonych. Kiedy truskawki te wchodziły na rynek, jedna sztuka kosztowała nawet około 5-dolarów. „Nawet za 50 dolarów na liście oczekujących stale znajdowały się tysiące osób” – podkreśla dyrektor generalny Oishii, Hiroki Koga. Dziś produkt ten jest już jednak dużo łatwiej dostępny, a za co tym idzie – także znacznie tańszy. Podobnie będzie prawdopodobnie z innymi genetycznie modyfikowanymi owocami.

Rubyglow to już kolejny ananas stworzony przez naukowców dla Del Monte – firma od lat wymyśla bowiem coraz to nowe odmiany owocu, optymalizując go pod kątem smaku. W 2020 roku Del Monte na rynek wprowadziło między innymi ananasa Pinkglow – także mającego różowy miąższ. Produkt dostarczany jest do klienta w specjalnym pudełku. „Pinkglow nigdy nie miał być podstawą listy zakupów” – powiedziała Melissa Mackay, wiceprezes ds. marketingu w Del Monte. „To prezent dla gospodyni, to prezent na Dzień Matki” – powiedziała. „Świetnie sprawdza się także na Instagramie i TikToku, gdzie influencerzy kulinarni, cieszący się dużą popularnością, przecinają owoc, zachwycają się jego kolorem i dzielą się recenzjami” – zaznaczyła.