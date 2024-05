Pod lokalem ustawiają się kolejki – przyznanie gwiazdki Michelina sprawiło, że El Califa de León błyskawicznie zyskało sławę. Silvana FLORES / AFP

Dlaczego inspektorzy postanowili akurat temu lokalowi przyznać wyróżnienie, o które latami walczą renomowane restauracje na całym świecie? Wyjaśniają to w ogłoszeniu swojego werdyktu na oficjalnej stronie przewodnika Michelin.

„Przejrzystość i prostota jest we wszystkim, co tu robią” — brzmi fragment jednej z recenzji inspektorów Michelin. „Wszystko obraca się wokół mięsa i tortilli, bez żadnych zbędnych ozdobników” — piszą inspektorzy, podkreślając, że wysoka jakość produktów i konsekwencja stanowiły klucz do sukcesu „El Califa de León”.

„To skromne miejsce, które łatwo przeoczyć” — czytamy w werdykcie. „Ukryta za stoiskami z ubraniami i różnymi innymi sklepami, ta taquería to zwykła budka, której jedynym wyposażeniem jest patelnia do grillowania, prasa do tortilli, lodówka i krótki blat” — opisują lokal inspektorzy, dodając, że niezależnie od tego, czy przychodzili na taco rano czy w „godzinach szczytu” wieczorem, jakość jedzenia pozostawała na niezmiennie wysokim poziomie.

„Sekret stanowi prostota naszego taco” — stwierdził szef kuchni „El Califa de León” Arturo Rivera Martínez w wywiadzie z agencją Associated Press. „Mamy tylko tortillę i czerwony lub zielony sos, to wszystko. To oraz jakość mięsa” — dodaje szef kuchni.

Przewodnik Michelin wkracza do świata street foodu

„El Califa de León” to co prawda pierwsza na świecie taquería z gwiazdką Michelin, jednak nie jest to pierwszy lokal ze street foodem, któremu udało się zdobyć to prestiżowe wyróżnienie. Po raz pierwszy w historii czerwonego przewodnika inspektorzy uhonorowali podobny lokal w 2016 roku — tyle że znajduje się on po drugiej stronie globu.