Japończycy wyślą na orbitę „kosmiczne kosmetyki”. Mają służyć astronautom

Pola Inc oraz ANA Holdings Inc, japońscy producenci kosmetyków, zaprezentowali nowe produkty do pielęgnacji skóry, które używane będą przez astronautów Japońskiej Agencji Kosmicznej na orbicie okołoziemskiej.

Płyn do mycia twarzy i balsam z linii „Cosmology” opracowanej przez japońską markę Pola we współpracy z ANA Holdings w 2024 roku trafią na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czym różnią się „kosmiczne” kosmetyki od ich standardowych odpowiedników?

Japońskie kosmetyki dla astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Kosmetyki, które trafią w przyszłym roku na ISS, zaprojektowano tak, by sprawdzały się w przestrzeni kosmicznej, gdzie zasoby są ograniczone, a siła grawitacji jest niewielka w porównaniu z grawitacją Ziemi. Co to oznacza?

Płyn do oczyszczania twarzy można niezwykle łatwo usunąć ze skóry – to pozwala oszczędzać wodę, która na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest na wagę złota. Balsam z kolei ma formę żelu który, jak twierdzą twórcy, wsiąka w skórę, dzięki czemu maleje ryzyko rozlania w warunkach braku grawitacji. Ze względu na to, że przestrzeń kosmiczna jest wyjątkowo suchym środowiskiem, oba produkty zawierają składniki intensywnie nawilżające.