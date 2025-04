Bondi Sands: Naturalny efekt opalenizny. Sekret słynnej australijskiej marki

Bondi Sands 1 Hour Express Self Tanning Foam to z kolei propozycja dla osób ceniących szybkość działania. Pianka umożliwia uzyskanie opalenizny już po jednej godzinie od aplikacji, a czas pozostawienia produktu na skórze można dostosować do oczekiwanego efektu – od lekkiego brązu po intensywniejszą opaleniznę. Lekka konsystencja pianki sprawia, że łatwo się ją rozprowadza, co ogranicza ryzyko powstawania smug. Produkt zawiera aloes oraz witaminę E, które wspierają nawilżenie skóry i łagodzą ewentualne podrażnienia.

Foto: Materiały prasowe

Oba produkty Bondi Sands oferują wygodne i bezpieczne rozwiązania dla osób, które chcą cieszyć się skórą bez ekspozycji na słońce. Różnorodność formuł pozwala dopasować produkt do indywidualnych preferencji użytkownika. Dodatkowe składniki pielęgnacyjne wpływają korzystnie na kondycję skóry, czyniąc samoopalanie nie tylko estetycznym, ale również pielęgnacyjnym zabiegiem. Dzięki takim rozwiązaniom jak Liquid Gold czy 1 Hour Express, uzyskanie naturalnej opalenizny staje się prostsze i bardziej dostępne niezależnie od pory roku.

Produkty Bondi Sands są dostępne w najlepszych drogeriach w Polsce.