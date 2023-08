Ochrona przed słońcem. Jak dobrać kosmetyki, które zadbają o skórę latem?

Mgiełka chroniąca przed promieniowaniem UVA. UVB, HEV, IR mesoprotech® Antiaging Facial Sun Mist SPF 50+ MESOESTETIC Materiały prasowe

Kolejna ważna kwestia przy wyborze filtrów to spektrum ochrony. Najlepiej gdy jest ono szerokie i obejmuje promieniowanie UVA, UVB, podczerwone, ale też pasmo promieniowania widzialnego. „Ma to szczególne znaczenie w przypadku osób, które borykają się z przebarwieniami typu melazma” – tłumaczy ekspertka. Podczerwień czy światło niebieskie (emitowane przez ekrany komputerów czy telefonów) mogą nasilać te problemy. Nie zapominajmy o ponawianiu ochrony w ciągu dnia – do tego dobrze sprawdzą się filtry w formie mgiełki, które można stosować na makijaż.

Wyższy poziom ochrony (i codzienny element pielęgnacji dla dermatologów) to nałożenie pod filtr produktu z antyoksydantami. Takim dodatkowym elementem chroniącym skórę będzie serum z witaminą C. „Witamina C poradzi sobie z tworzącymi się w skórze pod wpływem promieniowania wolnymi rodnikami. Co ważne, będzie też chroniła przed degeneracją włókna kolagnenowe” – tłumaczy dr Jagielska. Witamina C jeszcze lepiej działa w parach: jej antyoksydacyjne działanie wzmocni witamina E (nazywana witaminą młodości) czy z kwas ferulowy.

Co jeszcze warto mieć w letniej kosmetyczce? „Produkty nawilżające, z kwasem hialuronowym, i te ze składnikami łagodzącymi, np. z niacynamidem czy pantenolem. Pomogą skórze poradzić sobie z ewentualnymi podrażnieniami i wesprą ją w nocnej regeneracji”.