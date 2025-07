Marki kosmetyków to dla gwiazd szołbiznesu potencjalnie żyła złota i kura znosząca złote jajka. Znane nazwisko daje wiarygodność, często nie mniej istotną niż wyniki badań dermatologicznych. Z kole miliony fanów i fanek w mediach społecznościowych to potencjalni klienci i klientki.

Tą drogą poszła choćby Rihanna, której marka Fenty Beauty odniosła światowy sukces i w dużej mierze to właśnie postawienie na biznes kosmetyczny pozwoliło pochodzącej z Barbadosu artystce uzyskać status miliarderki. Podobną decyzję biznesową podjęła Hailey Bieber, żona Justina Biebera, gwiazdy muzyki pop, która powołała do życia markę kosmetyków do makijażu Rhode, by po kilku lat spieniężyć ją za miliard dolarów.

Tego sukcesu nie powtórzyła Kate Moss. Brytyjska topmodelka, jedna z ikon świata mody, właśnie zamyka swoją markę kosmetyczną o nazwie Cosmoss.

Upadek marki kosmetycznej Kate Moss

Marka Cosmoss została powołana do życia latem 2022 roku. Perspektywy wydawały się korzystne, popularność Kate Moss, mimo zakończenia kariery topmodelki, nigdy nie osłabła. W ostatnich latach nie było też skandali, które mogłyby zostać uznane za plamę na wizerunku słynnej gwiazdy świata mody. Jednak trzy lata po wejściu na rynek, marka Cosmoss znika z niego po cichu, bez rozgłosu.