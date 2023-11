W poniedziałek 27 listopada pod Palazzo Alberini zebrało się kilkudziesięciu pracowników Gucci w akcje protestu przeciwko planom relokacji. Na transparentach widniały takie napisy jak „Gucci woli ciąć niż szyć” oraz „W tej firmie zwolnienia są modne”.

To pierwszy strajk pracowników w liczącej 102 lata historii włoskiego domu mody. Cytowana przez „Guardiana” Chiara Giannotti, przedstawicielka jednego ze związków zawodowych zrzeszających pracowników Gucci, twierdzi, że relokacja to sposób zarządu na masowe zwolnienia tych pracowników, którzy z różnych względów nie będą w stanie przystosować się do zmian.

Nie wszyscy bowiem – mówi Giannotti – mogą przeprowadzić się do innego miasta w ciągu kilku miesięcy. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które mają dzieci czy samotnych rodziców. Część pracowników posiada w Rzymie mieszkania, co również stawia ich w niełatwej sytuacji.

Gucci: Szykują się zwolnienia grupowe?

Związki zawodowe żądają od firmy ponownego rozważenia decyzji o relokacji pracowników, a także adekwatnych warunków zatrudnienia po ewentualnej przeprowadzce do Mediolanu, gdzie koszty życia są wyższe niż w Rzymie. Sygnalizują też, że los pozostałych 66 pracowników stoi pod znakiem zapytania.

W odpowiedzi na te zarzuty zarząd Gucci informuje w oficjalnym oświadczeniu, że relokacja „nie pociągnie za sobą żadnych zwolnień i będzie postępować stopniowo, zgodnie z obowiązującymi regulacjami”. Cały proces ma zakończyć w pierwszej połowie 2024 roku.

Przedstawiciel Gucci dodaje, że „wprowadzono zestaw środków obejmujących zarówno zachęty ekonomiczne, jak i aktywne wsparcie ułatwiające relokacje dla wszystkich pracowników”. Podkreśla też, że środki te dają pracownikom więcej korzyści, niż żądają związki zawodowe.