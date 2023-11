Córką Angeli, wnuczką założycieli marki Missoni, a zarazem dziedziczką dzianinowego imperium jest Margherita Maccapani Missoni, również projektantka. Wiosną tego roku ogłosiła ona jednak stworzenie własnej marki – Maccapani.

Choć – jak mówi sama Margherita – marka Maccapani w pewnej mierze nawiązuje do dziedzictwa Missoni, to jest to całkowicie osobne przedsięwzięcie, w które projektantka jest mocno zaangażowana. Trudno więc przypuszczać, że jest ona zainteresowana przejęciem sterów w rodzinnej firmie.