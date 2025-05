Z dokumentów sądowych, do których dotarli dziennikarze „New York Timesa”, wynika, że w lutym Nicolas Puech podpisał umowę sprzedaży swoich akcji i wtedy zapewniał, że jest w ich posiadaniu. Nabywcą miała być firma Honor America Capital z siedzibą w Waszyngtonie, za którą stoi Tamim ibn Hamad Al Sani, emir Kataru.

To właśnie Honor America Capital w marcu pozwał Puecha do sądu federalnego dla Dystryktu Columbia – informuje „New York Times”. Firma zarzuca Francuzowi, że pogwałcił ustalenia umowy i opóźniał transakcję.

Adwokat Puecha w marcu napisał do firmy Honor America Capital, że jego klient nie ma dostępu do akcji, co blokuje finalizację wspomnianej transakcji. Honor America Capital domaga się od Puecha zadośćuczynienia w wysokości 1,3 miliarda dolarów.

Apetyt katarskich monarchów na akcje Hermèsa nie powinien dziwić. Rodzina emira Kataru ma udziały w wielu spółkach z branży luksusowej, między innymi w sieci domów handlowych Harrods i Printemps.

Zawirowania wokół fortuny Nicolasa Puecha

Historia kłopotów Nicolasa Puecha z jego własnym majątkiem na długą historię. Do 2014 roku miliarder zasiadał w zarządzie Hermèsa. Kiedy jego krewni założyli holding mający chronić firmę przed próbą przejęcia marki przez francuski koncern LVMH kontrolowany przez francuskiego miliardera Bernarda Arnaulta, Puech nie przystąpił do niego.