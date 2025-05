Miliarder przypomniał, że firmy należące do jego koncernu działają w USA od kilkudziesięciu lat i nie ma powodu, aby wstrzymywać ich zagraniczną ekspansję – zwłaszcza w obliczu ewentualnych ceł ze strony USA. W Stanach działają trzy fabryki produktów marki Louis Vuitton należącej do LVMH: jedna w Teksasie i dwie w Kalifornii. „Kiedy przejąłem grupę LVMH, produkowała już ona w Stanach Zjednoczonych. Więc to nic nowego pod słońcem” – powiedział Arnault. „Obecnie to zaleta, ponieważ istnieje zagrożenie ze strony amerykańskich ceł, a nie wiemy jeszcze dokładnie, kogo one dotkną” – powiedział Bernard Arnault.

Francuski miliarder poczuł się też w obowiązku, by odpowiedzieć na ewentualne zarzuty o brak patriotyzmu gospodarczego, w związku z inwestycjami LVMH w USA. „Uważam, że grupa LVMH jest prawdopodobnie najbardziej patriotyczną francuską grupą w CAC 40” – powiedział Arnault, odnosząc się do indeksu największych spółek na paryskiej giełdzie papierów wartościowych.

Wojna na słowa: francuscy miliarderzy i Emmanuel Macron

Macron i Arnault od lat darzą się dużą sympatią. Ubrania należącej do francuskiego koncernu marki Louis Vuitton wybiera nie tylko prezydent, ale i jego żona. Marki z portfolio LVMH bardzo wyraźnie zaznaczyły też swoją obecność w trakcie ubiegłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Arnault od kilku dekad jest też w dobrych relacjach z Donaldem Trumpem. Francuz od początku chwalił politykę prezydenta USA, wielokrotnie zapowiadał tez przeniesienie produkcji wyrobów swoich marek za ocean.

W dyskusję włączył się też jeden z największych konkurentów Arnaulta na rynku dóbr luksusowych — właściciel francuskiego koncernu Kering François-Henry Pinault, do którego należą tak znane domy mody jak Gucci, Saint Laurent czy Balenciaga.

Pinault w ubiegłym tygodniu stwierdził we francuskim Senacie, że nie ma sensu, aby włoskie torebki Gucci były produkowane w Teksasie, co było ewidentnym nawiązaniem do amerykańskiej fabryki Louis Vuitton. „Gdy słyszę jednego z moich konkurentów mówiącego, że nie chce produkować w Stanach Zjednoczonych, kraju, w którym sprzedaż jego marek gwałtownie spadła, nie jestem tym zaskoczony. W naszym przypadku jest inaczej. Nasza sprzedaż rośnie” – dodał Arnault.