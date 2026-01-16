Z zewnątrz dom zaprojektowany przez architekta Scotta Spechta w Austin w Teksasie, nie ma ani jednego okna. Fasada z surowej stali kortenowskiej daje wrażenie, że konstrukcja jest niezwykle wytrzymała i gotowa na wszystko. Projekt pracowni Specht Novak to odpowiedź na potrzebę prywatności i bezpieczeństwa, którą coraz częściej czują mieszkańcy miast.

Stealth House: Rezydencja bez okien

Na przedmieściach Austin w stanie Teksas, w sąsiedztwie klasycznych amerykańskich domów z charakterystycznym jasnym sidingiem stanęła rezydencja, która różni się od nich właściwie wszystkim. Stealth House, czyli po polsku „Ukryty dom”, na zewnątrz zamiast okien ma wielofunkcyjną powierzchnię, która może pełnić rolę ozdobną, ale też stać się nośnikiem reklamowym, na którym będą emitowane reklamy.

Stealth House ma okna, i to od podłogi po sufit. Są one jednak ukryte: duże przeszklenia wychodzą na wewnętrzne dziedzińce, do których dostęp mają jedynie domownicy i ewentualnie ich goście. Te przestrzenie pozostają niewidoczne z ulicy.

Taką rezydencję zaprojektował dla siebie i swojej rodziny architekt Scott Specht, współzałożyciel pracowni Specht Novak. Budowa dobiegła końca w 2024 r.